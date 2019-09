Leader du cyclomoteur électrique à Taïwan, Gogoro lance un nouveau scooter doté d’une autonomie de 85 kilomètres. On espère le voir arriver sur les marchés internationaux.

Son nom ne dit peut-être rien aux oreilles européennes. Mais à Taïwan, ses scooters électriques représenteraient 17 % de toutes les ventes de véhicules (thermiques compris). Le constructeur Gogoro vient de dévoiler sa dernière bécane à batterie interchangeable, le Viva, disposant d’une autonomie de 85 kilomètres.

Le cyclomoteur pèse 80 kilogrammes, dispose d’un coffre de presque 22 litres sous la selle et est disponible en cinq couleurs. « Le Viva est destiné aux personnes qui ne bougent pas plus de 5 kilomètres par jour, qui ne veut pas avoir à se préoccuper des éraflures, du coût de la propriété, d’avoir à la mettre au garage pour maintenance, ou de la garer », explique Horace Luke, patron de Gogoro, au site TechCrunch.

Si Gogoro est essentiellement implanté à Taïwan, pays comptant le plus de scooters par habitant au monde, on retrouve ses produits en Europe notamment via le service de partage de cyclomoteurs Coup. Son cœur de métier consiste en la fabrication de batteries interchangeables et des stations de recharge qui vont avec. Il s’est ainsi déjà associé à Yamaha pour proposer sa technologie dans des scooters d’autres marques.

Les premiers Viva devraient être livrés sur l’île d’ici au début de l’année prochaine, pour un prix de 25 980 dollars taïwanais (765 euros) grâce aux subventions étatiques sur la mobilité électrique. Les dates de sortie à l’international ne sont pas connues, mais il faudra d’ores et déjà compter sur un prix bien plus élevé de 2 000 dollars américains (1 830 euros).