Segway officialise un scooter et une mobylette électriques exhibés au CES 2020

Les visiteurs du Consumer Electronics Show (CES) 2020 auront le privilège de découvrir en exclusivité les Ninebot eScooter et eMoped, un scooter et une mobylette électriques dévoilés par la marque chinoise Segway-Ninebot.

Depuis plusieurs années déjà, les produits électriques de la marque chinoise Segway-Ninebot ont envahi les plateformes de e-commerce. De ses trottinettes à ses gyropodes en passant par ses gyroroues, l’entreprise a multiplié les positionnements et les partenariats avec les marques – Xiaomi, à titre d’exemple – pour tenter de s’accaparer le plus de parts de marché possible.

Une stratégie qui s’étend

Pleine d’ambition, la société demeurait cependant absente d’un segment de plus en plus prisé par les constructeurs : les scooters électriques. Un manque récemment comblé par l’introduction d’un deux-roues et d’une mobylette zéro émission répondant au nom de Ninebot eScooter et Ninebot eMoped, respectivement. Deux produits prochainement exhibés au Consumer Electronics Show (CES), organisé du 7 au 10 janvier 2020.

En se faisant le relais de cette nouvelle, The Verge nous en apprend davantage à leur sujet. Le scooter, pour commencer, bénéficiera de cinq versions distinctes dont les vitesses de pointe et l’autonomie diffèrent logiquement :

E80C : vitesse maximale de 50 km/h, autonomie de 90 km.

E90 : vitesse maximale de 55 km/h, autonomie de 100 km.

E100 : vitesse maximale de 60 km/h, autonomie de 100 km.

E125 : vitesse maximale de 75 km/h, autonomie de 120 km.

E200P : vitesse maximale de 100 km/h, autonomie de 200 km.

La version la plus puissante est d’ailleurs capable d’abattre le 0 à 40 km/h en l’espace de trois secondes. Aussi, tous les biplaces susmentionnés se dotent de phares LED, d’un coffre situé en-dessous du siège capable d’accueillir un casque de protection et d’une résistance à l’eau. Le design du modèle n’en reste pas moins très classique, voire sans saveur particulière. En revanche, le large panel d’options en matière de couleurs de carrosserie assouvira les désirs des plus créatifs.

Une mobylette pour les nostalgiques

La mobylette eMoped s’arme quant à elle de trois déclinaisons, dont la vitesse maximale atteindra, quoi qu’il arrive, les 25 km/h. Leur rayon d’action varie cependant selon leur gamme : 38, 60 et 75 kilomètres. eScooter et eMoped, rendez-vous au CES pour les scruter de plus près.