Volkswagen a comparé le coût au kilomètre de ses électriques et de ses thermiques

Volkswagen a repris les données d'une étude indépendante publiée un peu plus tôt... le groupe allemand a ainsi comparé ses modèles électriques à ses modèles thermiques. La conclusion est sans appel.

Le CEO de Volkswagen, Herbet Diess, vient de partager un tableau sur LinkedIn accompagné d’une citation, « It’s time to switch ». Ce tableau a été conçu en utilisant les données d’une étude indépendante publiée par le média Auto Zeitung. L’objectif de cette étude était de comparer le coût énergique des voitures thermiques et électriques.

La conclusion est sans appel

Dans un tableau, largement partagé sur les réseaux sociaux, l’idée était de comparer des voitures au gabarit similaire. Chez Volkswagen, par exemple, le Tiguan 2.0 TDI à l’ID.4 Pure, ou encore la Kodiak 2.0 TDI 4×4 à l’Enyaq iV 80. Plus intéressant encore, la Q5 40 TDI quattro à l’énorme Q4 50 e-tron quattro. On y trouve le prix d’achat, avec les subventions et autres bonus, les caractéristiques classiques comme la vitesse et l’autonomie, ainsi que les taxes et prix des carburants.

La conclusion est assez édifiante, les différences de coûts sont énormes entre les modèles comparés. Si vous faites, par exemple, 10 000 kilomètres par an, un Tiguan 2.0 TDI vous reviendra à 175 euros/mois contre 133 euros pour l’ID.4 Pure.

Ce calcul est intéressant car il montre l’impact des aides et des taxes. Que se passerait-il si le bonus écologique s’arrêtait et que le gouvernement se mettait à taxer l’électricité pour les propriétaires de véhicules électriques ? Pour le moment, le bonus écologique de 6000 euros (pour un achat TTC sous les 40 000 euros) a été prolongé, néanmoins le contexte sera sans doute amené à changer dans les prochaines années. Pour le moment, il semble bien plus économique de se diriger vers une voiture électrique.