Lucid Air : encore plus de puissance pour faire de l’ombre à la Tesla Model S Plaid

Lucid Motors est clairement le challenger de Tesla : la marque californienne est en train de commercialiser sa Lucid Air, l'équivalente de la Tesla Model S. Voici la variante... la plus puissante disponible.

Lucid Motors, vous connaissez ? Le constructeur californien de voitures électriques Lucid Motors (anciennement Atieva) se positionne comme le principal concurrent de Tesla. Même philosophie, même région du monde, même objectif… la Lucid Air est conçue pour nous faire oublier la Tesla Model S Plaid.

La version haut de gamme de la Lucid Air

Lucid Motors a présenté une nouvelle version de la Air. Avec 783 kW, la Grand Touring Performance est la version la plus puissante de cette berline de luxe 100 % électrique. Elle sera livrée dès juillet 2022 avec des tarifs à partir de 179 000 dollars. Il y a donc cinq variantes de la berline, dont le modèle de base qui se nomme tout simplement Air, la Lucid Air Tour (456 kW), la Grand Touring (588 kW), Grand Touring Performance (783 kW) et « Dream Edition » avec une puissance de 794 kW.

Pour rappel, les premières livraisons de la Lucid Air ont débuté en octobre 2021, il s’agissait du modèle « Grand Touring » – la version avec la plus longue autonomie, Lucid évoque une autonomie jusqu’à 837 kilomètres selon le cycle américain EPA. Ce nouveau modèle Grand Touring Performance propose une autonomie amoindrie de 718 kilomètres (EPA), mais la puissance est de 783 kW, ce qui lui permet de se rapprocher de la Dream Edition… qui est une édition spéciale limitée désormais épuisée.

Il est néanmoins important, en particulier sur ce segment de prix, de préciser que Lucid a depuis révisé quelque peu à la hausse les chiffres de puissance – le « Grand Touring » est désormais annoncé à 610 kW, le « Dream Edition » va jusqu’à 828 kW. Avec 783 kW, la Grand Touring Performance propose des chiffres au-dessous de la Dream Edition, mais des chiffres hallucinants… Avec 2,6 secondes aux 0 à 100 km/h, ce nouveau modèle est seulement 0,1 seconde plus lent que le « Dream Edition ». A titre de comparaison, puisque c’est un peu le but de l’exercice, la Tesla Model S Plaid a une puissance de 1020 ch (environ 760 kW) qui permet de faire un 0 à 100 km/h en 2,1 secondes. Tesla avait une version encore plus musclée dans les cartons, la Plaid+, mais elle a été annulée.

Lucid Motors arrive en France

Pour rappel, l’arrivée de la Lucid Air de notre côté de l’Atlantique est confirmée pour 2022… sauf si un retard est au programme. Les réservations pour le premier modèle de Lucid Motos sont déjà ouvertes sur le site du constructeur. En France, il faut consentir à un dépôt remboursable de 300 euros pour bloquer un modèle d’entrée de gamme. Ce montant passe à 900 euros pour les versions Touring et Grand Touring. Quant au prix réels des véhicules, ils ne sont toujours pas connus. Mais là encore, le suspens ne devrait plus être très long.

