Non, ce n’est pas une voiture électrique qui a déclenché les incendies du sud-ouest

La Première ministre, Elisabeth Borne, a annoncé ce week-end que l'incendie de la Teste-de-Buche en Gironde était la conséquence d'un feu de voiture électrique. Mais ce n'est pas vrai.

Depuis presque une semaine, deux grands incendies ravagent la Gironde. Le premier, à la Teste-de-Buche, sur le bassin d’Arcachon, tout près de la dune du Pilat. Le second, à Landiras, en Sud-Gironde. Pour le premier incendie, les pompiers connaissent déjà l’origine de l’incendie. Il s’agit d’une camionnette thermique (a priori un Ford Transit) qui aurait eu des problèmes électriques comme le précise le quotidien Sud-Ouest.

Le feu est parti d’une camionette (thermique)

Patrick Davet, le maire de La Teste ajoute que « le feu est bien parti d’une camionnette tombée en panne et qui aurait eu un problème de nature électrique. Son conducteur a essayé d’alerter les secours mais la panne s’est produite sur un secteur sans réseau téléphonique. Il a dû s’éloigner pour appeler les pompiers. Mais c’était trop tard« . Il ne s’agit donc pas d’une voiture électrique comme l’a affirmé Elisabeth Borne, Première ministre, au micro de BFM TV vendredi dernier.

Moins de risques d’incendies pour les électriques

On profite de ce sujet pour rappeler que les voitures électriques auraient moins de chance de brûler de connaître un incendie au cours de leur vie, si l’on se fie aux données américaines issues d’organismes officiels. Ainsi, les voitures thermiques présentent un risque d’incendie de 1,5 % contre 0,025 % pour les voitures électriques. Les voitures hybrides sont les moins sûres en termes d’incendie avec un risque de 3,5 %.

Précisons que sur ces données, on trouve deux principales voitures électriques avec de nombreux incendies : les Hyundai Kona et Chevrolet Bolt. Toutes deux auraient eu un problème de conception au niveau de leur batterie. Bien sûr, LG, qui conçoit les batteries et les deux constructeurs se renvoient la balle pour tenter de trouver le responsable.

Un incendie aidé par la canicule

Toujours est-il que les voitures électriques n’ont pas mis le feu à la forêt en face de la dune du Pilat et semblent être même plus sûres que leurs homologues thermiques sur le risque incendie. À l’heure actuelle, plus de 14 000 hectares sont partis en fumée en Gironde, avec plus de 16 000 personnes évacuées et 1 700 pompiers qui luttent contre les deux incendies.

Des incendies dont l’allumage et la propagation sont facilités par la canicule actuelle. Les canicules sont de plus en plus fréquentes, puisque leur multiplication et leur intensité sont le résultat du changement climatique.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.