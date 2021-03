Hyundai Kona : les autorités US sonnent l’alerte après plusieurs incendies

80 000 Hyundai Kona sont concernés par une campagne de rappel aux USA, après une douzaine de cas de batteries qui ont pris feu. Le conseil est donné par l’agence de sécurité américaine en charge de la sécurité routière : ne le rentrez pas au garage, laissez votre Kona dehors.

Nous vous en parlions il y a quelques mois déjà, le Kona Electric de Hyundai était concerné par une campagne de rappels en Corée du Sud où quelques modèles équipés de batteries LG avaient pris feu. C’est aujourd’hui au tour des États-Unis de procéder à une campagne de rappel qui concerne autour de 82 000 véhicules.

Un coût estimé à 900 millions de dollars

Pour résoudre ce problème de batteries qui peuvent prendre feu, Hyundai n’a pas d’autre solution que de s’exécuter et rappeler tous les véhicules potentiellement concernés. L’opération devrait coûter au constructeur autour de 900 millions de dollars, une coquette somme nécessaire pour s’assurer que le risque d’incendie soudain du pack de batterie sera de l’histoire ancienne.

Les batteries fabriquées par LG se trouvent non seulement dans le Hyundai Kona Electric, mais aussi dans des véhicules du groupe Volkswagen, et même plus récemment dans des Tesla Model 3. Si Hyundai est le dernier constructeur en date à lancer une procédure de rappel, ce n’est pas un fait inédit dans le monde des véhicules électriques.

Après l’Audi e-Tron l’année dernière, le constructeur chinois Nio a également été contraint de faire revenir 5 000 SUV électriques pour changer le pack de batterie après quelques cas d’incendie déclarés.

Des véhicules électriques qui ne brûlent pas plus que des thermiques

Si les rappels à répétition de la part de plusieurs constructeurs peuvent laisser penser que des véhicules électriques ont une tendance à prendre feu un peu trop marquée, il apparaît nécessaire de rappeler que ce n’est pas moins rare pour les véhicules thermiques. La différence est que dans la plupart des cas, les incendies de véhicules électriques reçoivent plus de couverture médiatique.

En outre, les pompiers et autres services de secours ont un entraînement particulier en ce qui concerne les véhicules électriques, car dans le cas de batteries qui prennent feu, les méthodes pour contenir et stopper l’incendie sont bien différentes des techniques traditionnelles.