600 km est l’autonomie nécessaire à vous faire choisir une voiture électrique

Plusieurs critères d’achat sortent du lot lorsqu’il s’agit d’acquérir une voiture électrique. L’autonomie en fait clairement partie. C’est pourquoi nous avons voulu connaître le rayon d’action minimum qui vous ferait franchir le cap. C'était l’objet de notre sondage de la semaine.

En France, la part de voitures électriques augmente d’année en année : entre janvier et juillet 2022, elle s’établissait par exemple à 12,1 %, soit une hausse de 31,6 % par rapport à 2021, nous indiquait les chiffres d’AAA Data. Au fil des mois, l’offre grossit, les technologies s’améliorent (un modèle à 1000 km d’autonomie va débarquer en Europe), bien que les prix ont tendance à augmenter, crise oblige.

Acheter une voiture électrique constitue un acte financier important. Il est donc normal que vous scrutiez de près le marché, les modèles et surtout leurs caractéristiques. Parmi elles, l’autonomie fait indéniablement partie des principaux critères d’achat. Un rayon d’action trop faible pourrait en rebuter certains et certaines, notamment pour les grands voyages.

Définir les usages

Il convient cependant de rappeler quelques notions importantes. En moyenne, les Français parcourent une distance quotidienne d’une trentaine de kilomètres en voiture. Dans ce cas, un véhicule branché doté d’une autonomie débordante n’aurait que très peu d’utilité. Cela servirait plutôt aux longs trajets.

Les longs trajets, justement, sont beaucoup plus rares. Ils interviennent lors des vacances – soit quelques fois dans l’année – ou sur certains week-ends prolongés. Dans tous les cas, les charges rapides vous viennent à la rescousse pour récupérer un plein d’énergie en un rien de temps.

Par exemple, une Kia EV6 (77 kWh, version Propulsion) récupère 197 km en 10 minutes de charge, et même 309 kilomètres en 20 minutes. La Hyundai Ioniq 5 (73 kWh, version Propulsion) retrouve quant à elle 164 km en 10 minutes et 273 km en 20 minutes. Bref, les temps d’attente peuvent être courts selon les modèles.

600 km, l’autonomie parfaite ?

En raison d’un bug de notre module de sondage, vous avez été assez peu à répondre à notre question de la semaine, mais les résultats sont assez marqués tout de même.

Si certaines personnes prônent des autonomies débordantes pour légitimer l’achat d’une voiture électrique, d’autres, comme Elon Musk, n’y voit aucune utilité. Le patron de Tesla s’était exprimé à ce sujet, arguant que ce seuil est un contresens : « vous traîneriez une masse de batterie inutile, ce qui dégrade l’accélération, la maniabilité et l’efficacité », avançait-il.

Bref, l’autonomie d’une voiture électrique reste l’une des pierres angulaires du produit. Pour plus d’un tiers d’entre vous, l’autonomie minimale pour sauter le pas est de 600 km, tandis qu’un quart d’entre vous préfère ne pas prendre de risque et misent sur 800 km.

Enfin, notons une égalité pour les réponses 400 et 1000 km avec 18 % des votes.

Le plus intéressant n’est pas tant les réponses au sondage que les commentaires qui les accompagnent. Vous avez été plusieurs à évoquer non pas l’autonomie, mais le réseau de chargeurs ainsi que le temps d’attente nécessaire au plein. Noext précise par exemple que « avec mon thermique n’importe où en France je suis jamais à plus de 5 min d’une station et 5 min pour faire le plein », une phrase qui résume l’avis d’un grand nombre d’entre vous. Il faut également que l’autonomie annoncée ne soit pas juste un calcul de cycle WLTP, mais une assurance de minimum, en hiver comme en été.

Dans l’idéal, pour plusieurs d’entre vous, dont InfinityX, « le plus important c’est que la recharge entre 20 et 80 % se fasse en 10 a 15 minutes, juste le temps d’aller aux toilettes et de se dégourdir un peu ».

