Cette entreprise vient recharger votre voiture électrique chez vous en moins de 30 minutes

La société E-Gap propose un service innovant : la recharge itinérante. À l’aide d’un utilitaire électrique, celle-ci vient directement chez ses clients pour charger la batterie de leur véhicule en moins d’une demi-heure.

Recharger sa voiture électrique est encore loin d’être un jeu d’enfant, alors que l’on est encore loin des 100 000 bornes publiques promises en France par le gouvernement. Pourtant, le nombre d’infrastructures ne cesse d’augmenter, grâce à l’arrivée de nouveaux acteurs sur le marché, comme Ionity, Fastned ou plus récemment Kallista Energy, qui propose la borne la plus puissante du pays avec ses 360 kW.

Une solution innovante

Pour remplir la batterie de sa voiture en ville, plusieurs solutions s’offrent à vous : chez différents opérateurs implantés dans l’agglomération, ou bien à votre domicile. Mais une autre alternative vient de pointer le bout de son nez à l’initiative d’E-Gap, décrite par son fondateur, Eugenio de Blasio, comme « un genre d’Uber de la recharge » : celle-ci propose la livraison d’énergie électrique.

Concrètement, un utilitaire électrique contenant l’équivalent de plusieurs bornes de recharge vient à vous, où que vous soyez, pour recharger votre voiture. Comme l’explique le communiqué de la société, le système embarqué fournit une puissance équivalente à celle d’une borne de recharge rapide de 80 kW. Une puissance qui passera à 130 kW, permettant une charge en moins de 30 minutes. Selon l’entreprise, toutes les voitures électriques sont compatibles avec ce système.

Une flotte étoffée

L’électricité fournie par le service ne dépend pas du réseau global. Une solution qui permet de limiter la hausse des prix. La réservation se fait via l’application E-Gap, en quelques clics seulement.

Il suffit alors de renseigner quelques informations personnelles, de rentrer son numéro de carte bancaire et de choisir une date et un horaire. Comme le détaille l’Argus, plusieurs forfaits sont proposés, allant de 21 à 36 euros en fonction de la quantité d’énergie fournie et de la durée. Des services de recharge en urgence, de remorquage ou de dépannage sont également disponibles.

Déjà implantée dans plusieurs pays tels que l’Italie, l’Espagne, le Royaume-Uni ou encore l’Allemagne, l’entreprise est également présente à Paris. Elle souhaite développer ses activités sur le territoire, alors qu’une commande de 22 fourgons supplémentaires a été passée. Six devraient être livrés au cours des prochaines semaines. Selon le site de E-Gap, le service sera bientôt déployé à Lyon et Bordeaux, de même qu’à Marseille. Les vans électriques sont actuellement en service de 6 heures à 22 heures, mais pourraient rouler 24h/24 si la demande est suffisante.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.