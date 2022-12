Marre des embouteillages fantômes sur l’autoroute ? Voici la solution pour lutter contre cet intriguant phénomène

Selon une récente étude menée par plusieurs chercheurs du consortium CIRCLES, il suffirait d'une voiture autonome pour 20 véhicules classique afin de mettre fin aux embouteillages fantômes. On vous explique comment cela est possible.

Les bouchons sont un véritable fléau dans nos grandes villes, et ce malgré les nombreuses applications de guidage conçues pour nous aider à les éviter. Si ceux-ci sont parfois causés par des accidents ou des pannes, ils n’ont pour la plupart pas d’explication et sont alors considérés comme des « embouteillages fantômes ».

Il nous est en effet tous déjà arrivé de nous retrouver à l’arrêt total puis de repartir comme si de rien n’était, sans raison particulière, alors que la route est plutôt dégagée. Et cela pose de véritables problèmes, alors qu’une étude de l’INRIX montre que les embouteillages devraient coûter plus de 22 milliards d’euros à la France en 2030.

La voiture autonome comme salut ?

Mais alors, comment lutter contre ce phénomène ? De nombreux scientifiques se sont penchés sur la question, et il semblerait qu’un début de réponse ait été trouvé. En effet, un groupe de chercheurs issus du consortium CIRCLES, qui réunit plusieurs universités à travers le monde aurait mis le doigt sur une solution. Et celle-ci viendrait alors de la voiture autonome.

Comme le relate le site de l’université de Berkeley, en Californie, un test grandeur nature a été réalisé sur une route de Nashville, dans le Tennessee du 14 au 18 novembre dernier. Une centaine de voitures ont été déployées sur un tronçon de 6,4 kilomètres sur l’autoroute I-24, entre 5h et 10h30 du matin. Chacune d’elle était alors doté d’un régulateur de vitesse fonctionnant grâce à l’intelligence artificielle. Le tronçon était quant à lui équipé de 300 capteurs numériques installés sur des poteaux et chargés d’enregistrer de nombreuses données et d’échanger avec les voitures « autonomes ».

Résultat ? Les embouteillages auraient alors été moins nombreux. Néanmoins, il faudra encore quelques mois pour analyser en détail toutes les informations récoltées par les chercheurs. Ces derniers soulignent toutefois que « ce qui a changé la donne ici a été la coordination – le fait que les véhicules tirent parti de la présence les uns des autres et peuvent réagir de manière préventive aux conditions de circulation en aval« .

Car comme l’explique très bien la vidéo publiée par TedED, ce sont les à-coups qui provoquent les embouteillages. Un phénomène qui avait d’ailleurs déjà été mis en lumière par une étude menée par l’Université de Nagoya, au Japon en 2008.

Un impact de taille

Comme l’explique Jonathan Lee, ingénieur en chef et chercheur du CIRCLES, « le trafic stop-and-go crée beaucoup de problèmes. Démarrer et s’arrêter constamment gaspille beaucoup d’énergie. Il est également inconfortable pour les conducteurs et les passagers et peut augmenter la probabilité de collisions. En lissant ce flux, nous espérons rendre la conduite non seulement plus sûre et plus économe en énergie, mais aussi plus confortable« .

Justement, une étude menée en 2016 montre qu’une seule voiture autonome pour vingt autres autos classiques conduites par des humains peut réellement changer la donne. Cela s’explique très facilement : la voiture autonome va pouvoir « réguler » le trafic, en ralentissant de manière préventive, pour éviter les forts freinages, qui sont la cause des embouteillages fantômes. Les conducteurs qui suivent cette voiture vont alors à leur tour ralentir, permettant d’éviter l’effet domino des embouteillages.

Car pour qu’un embouteillage fantôme soit créé, il faut plusieurs conditions. La première, c’est une route trop surchargée, avec des voitures qui se suivent de trop près. La seconde, ce sont des conducteurs qui conduisent « mal », à savoir qui collent les voitures de devant, et qui font le yoyo avec l’accélérateur et le frein comme on peut le voir dans la vidéo de Jamy ci-dessous. Mais c’est parfois impossible de faire autrement, sauf avec une voiture autonome qui prévoit ce genre de situation.

Mieux encore, cette expérience a également révélé que le recours à l’intelligence artificielle peut réduire la consommation de carburant de 40 %. Un point intéressant, à l’heure de la hausse du prix de l’essence et alors que le gouvernement nous incite à réduire notre consommation, en roulant moins vite notamment. Réduire les embouteillages serait donc une piste de réflexion très intéressante.

Une étude de l’Université de Cambridge réalisée en 2019 va aussi dans ce sens, affirmant que les voitures autonomes permettraient d’accélerer le trafic de 35 % en moyenne en communiquant les unes avec les autres. Néanmoins, tous les scientifiques ne sont pas encore tout à fait d’accord. Selon une étude réalisée en 2018 par le Forum Économique Mondial et Boston Consulting Group, les véhicules sans conducteur pourraient entraîner plus de bouchons dans les grandes villes au cours des prochaines années.

En effet, les différents obstacles tels que les cyclistes, les piétons ou encore les voitures garées en double-files compliqueraient considérablement la circulation des véhicules autonomes. Néanmoins, cette étude porte sur un scénario où seulement une partie des autos pourrait se déplacer sans personne au volant. Il reste encore beaucoup de travail, donc avant que les embouteillages ne soient de l’histoire ancienne, notamment dans les grandes agglomérations.

