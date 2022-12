Saviez-vous qu’il existait deux voitures électriques avec 1 000 km d’autonomie et une « recharge » en moins de 5 minutes ?

Cette semaine, une nouvelle voiture électrique dotée de 1 000 km d'autonomie avec une "recharge" en moins de cinq minutes a été dévoilée. C'est la Dongfend Aeolus 70. Mais ce n'est pas la première, puisque la Nio ET7 que nous avons récemment essayé (et sa petite sœur la Nio ET5) ont également des caractéristiques techniques similaires. On fait le point, et on en profite pour vous poser une question à ce sujet.

Il y a quelques semaines, nous étions en Allemagne pour essayer en avant-première la Nio ET7. Une berline 100 % électrique venue de Chine, et commercialisée dans quelques pays européens. Nous avions alors pu essayer la « recharge » en cinq minute, qui consiste en fait à échanger la batterie dans des stations dédiées. Cette voiture électrique sera disponible dans les prochaines semaines avec une batterie semi-solide d’une capacité de 150 kWh permettant à la marque d’annoncer une autonomie de 1 000 km.

Mais attention, il s’agit de l’autonomie théorique sur le cycle mixte chinois CLTC, connu pour être plus optimiste que notre cycle européen mixte WLTP. L’autonomie théorique officielle en Europe n’est pas connue, mais elle devrait tourner autour de 850 km, ce qui est excellent, et mieux que la Mercedes EQS et la Lucid Air qui se « contentent » de 780 km. Mais elles le font avec une batterie beaucoup plus petite : 107 kWh pour la première et 112 kWh pour la seconde. Elles sont donc plus écologiques que la Nio, avec une consommation électrique inférieure.

La Nio n’est plus toute seule, puisque le constructeur chinois Dongfeng a récemment dévoilé l’Aeolus 70. Une voiture électrique également dotée d’une batterie semi-solide et qui promet, elle aussi, 1 000 km d’autonomie, toujours sur le cycle CLTC. Mais contrairement à la Nio, la Dongfeng ne sera pas produite en masse avant 2024. Pour le moment, plusieurs exemplaires parcourent la Chine pour s’assurer de la fiabilité de ce système.

Comme chez Nio, l’Aeolus 70 de Dongfeng est compatible avec le système d’échange de batterie. Il suffit de moins de cinq minutes pour échanger la batterie vide contre une pleine, et ainsi « recharger » indirectement la voiture et repartir pour 1 000 km théorique, dans les stations Evogo du géant chinois de la batterie, CATL.

Chargement Saviez-vous qu'il existait deux voitures électriques avec 1 000 km d'autonomie et une Merci d'avoir voté. Vous avez déjà voté pour ce sondage. Sélectionnez une réponse s'il vous plait. Je connaissais la Nio ET7 / ET5

Je connaissais la Dongfeng Aeolus E70

Je n'en connaissais aucune

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.