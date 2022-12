Voitures électriques : deux nouvelles batteries avec 1 000 km d’autonomie, dont une qui se charge en 9 minutes

L'entreprise chinoise Svolt Energy vient de présenter une nouvelle batterie qui permettrait d'effectuer plus de 1 000 km d'autonomie avec une seule charge. Elle devrait arriver l'année prochaine sur les premières voitures de série. Une autre entreprise, EVE, a également présenté sa batterie dotée d'une autonomie de 1 000 km et qui se recharge en moins de 10 minutes.

Si la course à l’autonomie n’est plus vraiment un enjeu pour de nombreux constructeurs puisque, mine de rien, certaines voitures électriques parviennent, aujourd’hui, à disposer d’autonomies semblables à un modèle thermique, le spectre de la panne sèche rôde toujours dans la tête du client, notamment en raison d’un réseau de recharge encore parfois disparate. Les Zeekr 001 et Nio ET7 devraient être les premières voitures électriques dotées d’une autonomie de 1 000 km.

Quoi qu’on en dise, l’autonomie d’une voiture électrique reste l’un des arguments de vente numéro un pour une voiture électrique. Les fabricants de batteries l’ont bien compris, et Svolt Energy, l’un des principaux fabricants de batteries pour voitures électriques, vient de présenter un nouveau pack batterie appelé « Dragon Armor Battery » lors de son troisième événement « Battery Day » qui a eu lieu le 15 décembre dernier, à Changzhou, en Chine.

De 800 à plus de 1 000 km d’autonomie selon la technologie

Le pack Dragon Armor qui embarque des cellules au lithium fer phosphate (LFP) bénéficie d’une efficacité volumétrique améliorée de 76 % permettant aux voitures électriques de disposer d’une autonomie d’environ 800 km.

Le pack Dragon Armor avec des cellules fer-nickel à haute teneur en manganèse (H-LMFP) peut atteindre une autonomie de plus de 900 kilomètres, tandis que les batteries nickel manganese cobalt (NMC) peuvent aller jusqu’à plus de 1 000 kilomètres d’autonomie d’après le fabricant. Ces batteries sont d’ores et déjà disponibles à la commande pour les constructeurs intéressés.

Attention toutefois, les autonomies sont annoncées sur cycle CLTC chinois, plus optimiste que le cycle européen WLTP. Il faut retirer 10 à 15 % d’autonomie, ce qui donnerait donc environ 850 km pour la batterie dotée de la plus grande capacité.

Ainsi, nous devrions retrouver ces batteries dans les premiers véhicules de série à partir de la fin de l’année 2023, et notamment sur un SUV et un coupé qui entreront en production à partir d’octobre 2023. Mais l’entreprise n’a pas donné plus d’informations concernant ces deux modèles.

Ces nouveaux packs batterie présentent également des innovations plutôt intéressantes. En effet, une nouvelle règlementation chinoise exige qu’une batterie ne prenne pas feu dans les cinq minutes en cas d’emballement thermique. Ainsi, les packs Dragon Armor peuvent garantir que l’emballement thermique dans une seule cellule ne se propage pas aux cellules adjacentes. De quoi certainement éviter certains incendies longs et tenaces.

Une batterie qui se recharge en moins de 10 minutes

Outre Svolt Energy, un autre fabricant de batteries vient de dévoiler de nouveaux produits. EVE Lithium Energy (qui pourrait être l’un des fournisseurs de BMW) a récemment présenté de nouvelles grandes batteries cylindriques avec une densité d’énergie de 350Wh/kg, qui peuvent se recharger à 100 % en neuf minutes grâce à une solution de recharge ultra-rapide.

Suivant la capacité du pack batterie, cette technologie peut permettre à une voiture électrique de revendiquer entre 500 et 1 000 km d’autonomie avec une seule charge, toujours sur le cycle CLTC. Le fabricant annonce seulement 10 % d’usure après des charges à 10C (par exemple, à 1 000 kW pour une batterie de 100 kWh) et 20 % d’usure après 2 500 cycles. La batterie peut fonctionner jusqu’à -40 °C.

Le passage aux batteries cylindriques commence doucement, mais sûrement à se démocratiser. Tesla utilise déjà cette solution depuis quelques années dans ses Model 3 (sauf le modèle Propulsion), Model Y, Model S et Model X. CATL va prochainement annoncer de nouvelles batteries cylindriques qui devraient, à terme, remplacer les batteries sous forme de poche.

Les batteries cylindriques permettent une plus grande flexibilité dans la conception des voitures électriques, avec un meilleur système de refroidissement et la possibilité de maintenir une puissance élevée, aussi bien pour le moteur que pour la recharge.

