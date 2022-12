Le mythique Defender va passer au 100 % électrique et on commence à en savoir plus

Land Rover travaille actuellement au développement d'une version électrique de son Defender. Celle-ci devrait voir le jour d'ici à 2025, avec une autonomie plutôt correcte tournant autour des 500 kilomètres.

Aujourd’hui, quasiment tous les constructeurs possèdent au moins un véhicule électrique dans leur gamme. Certains ne proposent d’ailleurs désormais plus que des modèles électrifiés, comme Volvo, tandis que d’autres ont déjà annoncé leur ambition de ne plus vendre aucune voiture thermique à plus ou moins courte échéance. De toutes façons, ils n’auront plus vraiment le choix, alors que la commercialisation d’autos à combustion internes sera interdite en Europe en 2035. Mais certaines marques ne semblent pas vraiment s’affoler pour l’instant.

Premier modèle en 2024

Il s’agit de Land Rover, qui accuse un très net retard sur ses concurrents européens. Car si la firme britannique propose déjà plusieurs modèles hybrides rechargeables, tels que le Range Rover PHEV, le Range Rover Sport PHEV ou encore l’Evoque et le Discovery, aucun véhicule 100 % électrique n’est disponible dans le catalogue.

Mais cela devrait bientôt changer. En effet, et comme le rappelle le site Autoweek, le constructeur prévoit de lancer son premier véhicule électrique en 2024. Il s’agira alors du Range Rover EV, dont les détails n’ont pas encore été révélés. Cinq autres modèles suivront au cours des cinq prochaines années, permettant à Land Rover de pouvoir être à jour et en adéquation avec la volonté de l’Union européenne.

En mars 2020, le groupe Jaguar-Land Rover annonçait déjà que trois véhicules électriques étaient déjà dans les tuyaux.

Si on ne connaît pas encore la liste exacte des voitures électriques qui seront lancées par Land Rover, le site Top Electric SUV évoquaient deux modèles : le Range Rover Sport et le Defender. Et justement, on commence à en savoir plus sur ce dernier, dont la seconde génération a été officialisée en 2020. Le site britannique Autoexpress nous donne en effet quelques informations au sujet du 4×4, qui se déclinera en une inédite version électrique à partir de 2025.

Au total, trois variantes devraient être proposées, correspondant aux déclinaisons 90, 110 and 130 du modèle thermique que l’on connaît déjà bien. Rival du GMC Hummer EV mais également du Rivian R1S, celui-ci devrait arborer un visage légèrement différent du modèle à combustion interne, d’autant plus que le 4X4 sera de toutes façons restylé, quelle que soit la variante, en 2025.

Les dimensions devraient rester très proches, tandis que quelques évolutions devraient être apportées au poste de conduite, qui fera notamment la part belle aux matériaux durables.

Plus de 480 kilomètres d’autonomie

Ce Land Rover Defender électrique reposera également sur une toute nouvelle plateforme baptisée MLA Flex et remplaçant l’actuelle D7 Premium Lightweight Architecture. Équipant déjà les Range Rover et Range Rover Sport, celle-ci possède plusieurs atouts, dont celui de pouvoir accueillir une motorisation électrique en plus de moteurs thermiques classiques. Si l’on ne connaît pas encore toutes les spécificités techniques de cette nouvelle version, celle-ci pourrait embarquer une grosse batterie de 100 kWh.

Un choix qui peut sembler étonnant, alors que la tendance est plutôt vers la réduction de la taille des accumulateurs, en raison du coût de production qui repart à la hausse. Sans parler du fait qu’une grosse batterie augmente considérablement le poids et la consommation de la voiture.

L’autonomie du Defender EV devrait tout de même être raisonnable, puisqu’elle devrait tourner autour des 300 miles, soit environ 480 kilomètres selon le cycle WLTP. Des chiffres qui seraient alors proches de ceux du Range Rover EV prévu en 2024.

Il faudra donc encore patienter avant d’en savoir plus sur la fiche technique de ce Defender EV, qui risque d’hérisser le poil des puristes. Mais que ceux-ci se rassurent, le 4X4 ne devrait pas perdre de sa superbe. En effet, selon les ingénieurs de la marque, la motorisation électrique apporterait son lot de bénéfices. La puissance pourrait alors être mieux maîtrisée, notamment en conduite tout-terrain, de même que la répartition du couple. Par ailleurs, le soubassement plat du véhicule améliorerait la garde au sol et réduirait le risque de frottement sur les rochers en off-road.

Cette nouvelle version devrait voir le jour en 2025, tandis que les premières livraisons débuteront dans le courant de l’année 2026. Aucun prix n’a encore été annoncé pour l’instant, mais il devrait être plus élevé que les 61 500 euros demandés pour le Defender classique.

