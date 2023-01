Voici la Dacia Spring chinoise, avec un intérieur revu et corrigé qui donne envie

Le constructeur chinois Dongfeng vient de présenter une nouvelle citadine électrique qui ressemble comme deux gouttes d'eau à la Dacia Spring. La Dongfeng EV Nano Box, c'est son nom, sera vendue moins de 10 000 euros.

Si vous êtes à la recherche d’une voiture électrique neuve, vous n’êtes sans doute pas passé à côté de la Dacia Spring, un modèle qui s’échange à partir de 15 800 euros, bonus de 5 000 euros déduit.

Les voitures électriques à petit budget devraient bientôt prendre encore plus de place dans la gamme des constructeurs. En effet, en Chine, ces voitures ne sont pas rares, et elles rencontrent d’ailleurs un joli succès. Dongfeng s’en est d’ailleurs fait une spécialité en présentant plusieurs modèles électriques à bas prix, comme la Fengguang Mini EV qui s’est écoulée à près de 400 000 unités l’an dernier.

Plus haut de gamme qu’une Dacia Spring

Parmi ces voitures électriques pas chères, il y aussi une micro-citadine, la NanoEV, et il faudra compter maintenant également sur la Dongfeng EV Nano Box qui, comme vous pouvez le constater, ressemble étrangement à la Dacia Spring. Disons que les copies de Dacia Spring sont assez répandues en Chine, notamment grâce à Dongfeng qui tire sur le concept au maximum en commercialisant ce modèle sous les marques Aeolus, Fengguang, Fengxing et Venucia.

La Dongfeng EV Nano Box est un peu particulière, puisque si elle reprend la base technique CMF-A de l’Alliance Renault-Nissan-Mitsubishi, son intérieur est en revanche un peu plus moderne et même légèrement plus « cossu » pourrait-on dire. Comme vous pouvez le constater sur les photos, la voiture embarque un grand écran de 10 pouces au centre, et un second écran de 7 pouces qui fait office de combiné d’instrumentation.

Les commandes et le volant sont semblables à la Dacia Spring, comme les matériaux employés certainement, mais globalement la petite citadine électrique chinoise en offre plus que la Spring vendue en Europe.

Moins de 10 000 euros

Sous le capot, c’est statu quo, la Dongfeng embarque le même moteur électrique de 33 kW (environ 45 ch) et 125 Nm de couple. La batterie bénéficie d’une capacité de 27,2 kWh pour la version qui bénéficie d’une autonomie de 330 km selon le cycle d’homologation chinois CLTC. Deux autres versions seront disponibles avec des autonomies de 201 km et 351 km, toujours selon le cycle chinois.

Pour rappel, en Europe, sur le cycle WLTP, Dacia annonce 230 km d’autonomie mixte avec la même batterie et la même motorisation. Un chiffre plus proche de la réalité.

Les clients pourront équiper également leur modèle d’un système de charge rapide. Dans ce cas, il faudra 32 minutes pour passer de 30 à 80 %, tandis qu’il faudra trois heures avec la charge lente de série. On trouve la même chose sur la Dacia Spring, avec le chargeur DC de 30 kW.

La voiture démarre dans sa version de base, en Chine, à 65 700 yuans, soit environ 9 500 euros. Et visiblement, ce petit modèle était particulièrement attendu en Chine puisque les réservations, qui ont ouvert cette semaine, ont permis d’amasser déjà 10 000 commandes.

Mais attention, même si cette voiture arrive un jour en France (avec par exemple une future version de la Dacia Spring), il faudra s’attendre à un tarif bien supérieur comme nous l’expliquons dans notre dossier dédié sur les voitures chinoises.

