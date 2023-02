Petit prix, petite batterie et petite taille : ce SUV électrique pourrait faire un carton en Europe

La marque chinoise Baojun dévoile son dernier modèle en date, un petit SUV répondant au nom de Yueye. Affichant des dimensions et un style similaires au Suzuki Jimny, cette voiture électrique se distingue en plus par un prix accessible. Reste à savoir si elle sera vendue en Europe un jour.

Si vous n’avez encore jamais entendu parler de Baojun, c’est tout à fait normal. Car ce constructeur n’est présent qu’en Chine, comme le groupe Wuling a qui il appartient. Néanmoins, le modèle-phare de ce dernier, la Hongguang Mini EV, qui fut un temps la voiture électrique la plus vendue au monde est importée en Europe sous le nom de Freze Nikrob EV par la marque Freze. Mais loin de se reposer sur ses acquis, la firme chinoise vient de lever le voile sur un tout nouveau modèle au style très séduisant à travers sa marque Baojun, qui pourrait faire un vrai carton s’il faisait la route jusqu’en Europe : le Yueye.

Un Jimny made in China

En regardant les premières photos officielles dévoilées par le constructeur, on ne peut s’empêcher de remarquer une grande similitude entre ce nouveau Baojun Yueye et un autre modèle bien connu en Europe, le Suzuki Jimny. Et pour cause, nous retrouvons des lignes très similaires, avec une face avant très anguleuse et une silhouette également très carrée. Le style est plutôt réussi et n’a rien à envier aux productions européennes, alors que l’on remarquerait même un lien de parenté avec le concept Renault 4ever Trophy à l’avant.

Ce nouveau venu dans la gamme reprend bien sûr les codes de l’univers des SUV, avec ses protections latérales, sur les flancs, mais également autour des passages de roues. Les boucliers avant et arrière sont également très proéminents, lui conférant une certaine prestance. On remarque aussi que le dimensions sont assez proches de celles du Jimny, avec 3,40 mètres de long, 1,48 mètre de haut et 1,72 mètre de large.

Pour l’heure, aucune image du poste de conduite n’a été montré par la marque, mais celui-ci devrait être plutôt adapté à de courts trajets. Et pour cause, le site chinois It Home évoque un empattement de 2,11 mètres, contre 2,25 mètres pour le petit 4X4 japonais que l’on connaît bien. Ainsi, avec ses dimensions riquiqi, ce nouveau Wuling Yueye entre dans la catégories des Kei Cars au pays du soleil levant, comme l’une de ses rivales, la Geometry Panda Mini, même si pour l’heure, c’est d’abord en Chine qu’il sera vendu.

On ne sait pas s’il sera équipé d’un écran tactile, ce qui est tout de même fort probable, et si celui-ci sera compatible avec Apple CarPlay ou Android Auto. La marque devrait communiquer à ce sujet un peu plus tard.

Un petit prix

Une seule motorisation est proposée sur ce nouveau Baojun Yueye, qui embarque donc un moteur électrique de 50 kW, ce qui équivaut à environ 68 chevaux pour un couple de 140 Nm. Une puissance qui se rapproche alors des 65 chevaux de la Dacia Spring Extreme, qui affiche toutefois des dimensions plus grandes que le petit SUV électrique. Une cavalerie alors associée à une batterie LFP (lithium-fer-phosphate) dont la capacité n’a pas encore été communiquée par le constructeur.

La seule information que celui-ci a souhaitée nous donner concerne l’autonomie, annoncée à 303 kilomètres. Attention, car il s’agit du cycle chinois CLTC, bien plus optimiste que notre WLTP européen. Il faudra plutôt tabler sur 258 kilomètres environ, ce qui reste tout à fait correct. La Dacia Spring culmine quant à elle à 230 kilomètres WLTP.

S’il est uniquement vendu avec une architecture deux roues motrices, le nouveau Baojun Yueye devrait se décliner un peu plus tard en une version dotée d’une transmission intégrale. Une variante cinq portes serait également dans les tuyaux, mais cela n’a pas encore été officiellement confirmé par la marque. Le petit SUV électrique sera officiellement dévoilé au prochain salon de Shanghai, au mois d’avril, avant une commercialisation qui arrivera probablement quelques mois plus tard.

Le prix de départ devrait alors tourner autour des 100 000 yuans, soit environ 13 651 euros, ce qui le rendrait en théorie éligible au bonus écologique s’il arrivait en Europe, bien qu’il faudra s’attendre à une grande hausse de prix. Ce qui n’est pas à exclure, alors que Wulin commercialise sa citadine électrique via un importateur lituanien. Une commercialisation sur le Vieux Continent qui devrait inquiéter Suzuki, qui prépare sa première voiture électrique pour 2025, mais également les spécialistes de l’industrie automobile.

