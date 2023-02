Pourquoi Fisker continue de susciter l’intérêt alors qu’il n’a livré aucune voiture électrique

Fisker Ocean, Fisker PEAR, Fisker Ronin, Fisker Alaska… Ce nouveau constructeur automobile n'a livré, à date, aucune voiture électrique. Malgré cela, Fisker continue de susciter de l'intérêt, puisque ses dernières annonces ont entraîné une hausse spectaculaire de son cours en Bourse.

Vous ne connaissez peut-être pas la marque Fisker, cependant, le PDG Henrik Fisker a une longue expérience dans le monde de l’automobile. C’est un concepteur de voitures comme l’Aston Martin DB9. Et, contrairement à de nombreuses nouvelles marques, Fisker a déjà une longue histoire.

La Fisker Ocean n’est pas la première tentative d’Henrik Fisker de fabriquer sa propre voiture. En 2011, il a développé et produit la Fisker Karma, une berline sportive rechargeable (qui a été un échec). Toutefois, sa nouvelle voiture, l’Ocean, est un SUV compact 100 % électrique. Il vient se frotter au Tesla Model Y. Comme nous avons eu l’occasion de voir les premiers prototypes à de nombreuses reprises, lors du Mondial de l’Auto à Paris, par exemple, si Fisker peut produire l’Ocean à son prix cible avec les caractéristiques indiquées, il proposera l’un des véhicules électriques les plus performants du marché.

Lors de la publication de ses résultats financiers pour l’année 2022, Fisker a pris l’occasion pour discuter de l’avenir de sa marque et de ses véhicules. L’équipe de Fisker a donc répondu à quelques questions des actionnaires.

Les mauvaises nouvelles

Fisker n’a pas encore livré un seul exemplaire de son premier véhicule à la fin de février 2023, bien que les premières livraisons étaient prévues pour la fin de l’année 2022. Il y a eu 56 exemplaires de l’Ocean produits en 2022. La production serait, fin février 2023, de 100 voitures par semaine.

Pour rappel, la production se fait directement chez Magna Steyr, cela devrait être considéré comme un gros point de confiance. Magna ne déconne pas, ils ont construit la Toyota Supra 2021, la Mercedes Classe G, ainsi que certaines BMW. D’autant plus qu’ils sont également le fabricant de pièces numéro 1 et le troisième constructeur automobile au monde.

Cependant, le Fisker Ocean n’a pas encore reçu l’ensemble des homologations nécessaires à sa commercialisation. Cela peut retarder les premières livraisons en fonction des résultats des tests. Fisker annonce avoir réalisé plus de 250 tests divers, déjà envoyés aux autorités réglementaires.

Les bonnes nouvelles

En 2023, Fisker prétend ainsi pouvoir produire un total de 42 400 véhicules. Il est à noter que 65 000 Fisker Ocean ont été réservées, mais cela ne garantit pas nécessairement la livraison de 65 000 voitures. En effet, la réservation peut être effectuée facilement avec un acompte de 250 euros remboursable.

Selon Fisker, le tout constructeur automobile a enregistré des coûts opérationnels meilleurs que prévu en 2022, malgré les coûts de démarrage de la production d’Ocean au quatrième trimestre. Les dépenses totales de 2022 se sont élevées à 702 millions de dollars, bien en deçà de la fourchette prévue entre 715 et 790 millions de dollars.

Fisker compte commercialiser simultanément l’Ocean aux États-Unis et dans sept marchés européens, dont la France. C’est une stratégie de commercialisation ambitieuse qui nécessitera de soutenir la production avec un niveau élevé de ventes.

Autre bonne nouvelle, le Fisker Ocean pourra bénéficier d’une autonomie plus importante que prévu. Initialement, deux capacités de batterie sont proposées avec respectivement 440 km (Fisker Ocean Sport) et 630 km (Fisker Ocean Extreme et Ultra). Il faudra s’attendre à environ à plus de 700 km pour les deux derniers modèles selon Henrik Fisker sur le cycle WLTP européen. Les autonomies devront être revérifiées par les deux agences américaines et européennes avant d’être définitives.

Henri Fisker s’est également très optimiste concernant l’interface logicielle de la voiture :

L’interface utilisateur finale sera incroyable. Quand je rentre dans la voiture, et laissez-moi vous dire, je déteste les ordinateurs, très franchement (…) lorsque vous montez dans cette voiture et que vous l’utilisez, vous n’avez besoin d’aucune instruction sur la façon de l’utiliser. C’est comme la première fois que vous avez pris en main un iPhone. C’est juste intuitif. Et c’est ce qui est vraiment cool avec cette interface utilisateur, et tout a été développé en interne.

D’après ces déclarations, on peut donc s’attendre à une expérience logicielle fluide et sans tracas. Le logiciel de la voiture profitera d’avoir, évidemment, d’une fonction OTA (Over-The-Air) pour bénéficier des mises à jour logicielles à distance. Cela profitera également à l’ensemble des fonctions ADAS, l’assistance de conduite jusqu’à la conduite autonome.

Fisker a également mentionné la PEAR. Il s’agit d’un SUV plus compact, évidemment toujours 100 % électrique, que l’on peut déjà précommander. Cependant, nous savons très peu de choses à son sujet. Quelques prototypes ont été observés aux États-Unis, du côté de Los Angeles. Il s’agit ni plus ni moins dans le style d’un Fisker Ocean avec des dimensions plus compactes. Il devrait mesurer 15 cm de moins, soit environ 4,55 mètres. L’empattement et les porte-à-faux seront réduits par rapport à l’Ocean, tandis que le prototype se pare d’énormes jantes de 22 pouces. Pour rappel, Fisker vise un prix de vente de moins de 30 000 dollars.

Le prototype de Fisker a été conçu à la fin de l’année 2022 et selon Henri Fisker, il présente des caractéristiques sans précédent jamais vues sur aucun véhicule auparavant. Cependant, pour l’instant, il s’agit simplement de promesses et il reste à voir si ces caractéristiques seront effectivement impressionnantes lors des prochaines annonces. Ce modèle est un pas important vers l’objectif ambitieux de Fisker de vendre un million de véhicules par an.

Pour rappel, Fisker a également promis le Ronin, un roadster 100 % électrique avec 1 000 km d’autonomie. Il y a aussi un pick-up électrique qui se nomme Alaska qui reprendra beaucoup d’éléments de l’Ocean.

Fisker poursuit donc son lancement mondial, avec le SUV Ocean dans un premier temps, auprès des consommateurs et des équipementiers. Il prépare également le terrain pour les premières livraisons, avec des showrooms et des centres de service après-vente. La prochaine étape importante sera donc le début officiel des livraisons de l’Ocean alors que Fisker continue d’essayer de prouver que ses opposants ont tort.

Malgré un retard sur les livraisons, le cours de l’action de Fisker en Bourse (cotation sur NYSE) a pris plus de 17 % sur les cinq derniers jours.

