L’Autolib’ à 1 euro, où est le piège ?

Autopuzz a racheté 3 500 Autolib' et les a remises en état pour les revendre à des particuliers à des prix très attractifs. Il reste encore quelques centaines d'exemplaires encore en vente. Avec les primes, les remises et le bonus écologique, on peut même l'obtenir pour 1 euro. Mais est-ce vraiment un bon plan ?

L’arrêt définitif d’Autolib’ a marqué les esprits, car ce service de partage de voitures électriques comptait 154 000 abonnés et permettait d’utiliser une des 4 000 voitures électriques nommées Bluecars. En revanche, il générait également d’importantes pertes financières que ni les autorités publiques ni le groupe Bolloré, qui en avait la délégation, n’ont voulu supporter.

Autolib’ proposait aux utilisateurs une petite voiture ainsi qu’un stationnement dédié pour parcourir tous les trajets entre deux bornes situées dans les communes desservies. Bien que le service fût déficitaire pour les collectivités, il était très pratique pour les utilisateurs.

3 500 Bluecars ont été rachetés par Autopuzz au groupe Bolloré, pour les nettoyer et changer les pièces usées (freins, suspensions, etc.). L’idée derrière : les revendre aux particuliers avec des remises.

1 euro l’Autolib dans le meilleur des cas

Comptez 5 990 euros, et 7 490 euros avec de la peinture. Ce sont les prix remisés sans les aides et autres bonus. L’offre proposée par Autopuzz est très attrayante sur le papier, avec les remises, la prime à la conversion (jusqu’à 5 000 euros), le bonus écologique (1 000 euros), les aides de collectivités locales (métropoles, départements, régions), il est possible d’obtenir une Autolib’ pour 500 euros et même 1 euro dans certains cas. Il reste encore 500 exemplaires, que vous pouvez retrouver dans les agences à Bordeaux, Lyon ou Lorient et même à Paris.

Cependant, il convient de noter que ces Autolib’ ne sont pas forcément un bon investissement. Elles sont conçues pour un usage quotidien et ne conviennent pas aux longs trajets en raison de leur autonomie réelle limitée de 150 à 200 km.

Le principal problème est la batterie (30 kWh) qui utilise des cellules lithium métal polymère (LMP) et perd rapidement de l’autonomie lorsqu’elle n’est pas branchée, se déchargeant complètement en seulement trois jours. Pour éviter cela, elle doit être maintenue à une température de 60 degrés, ce qui implique une recharge permanente lorsqu’elle n’est pas en circulation, ce qui consomme beaucoup d’énergie, surtout par temps froid. De plus, la batterie peut être endommagée après quatre mois sans charge, selon le fabricant BatScap.

Une puissance de charge limitée

La puissance de charge limitée à 4 kW rend également les longs trajets difficiles. En effet, il faut environ 10 heures pour recharger entièrement la petite Bluecar (10 A max sur une prise domestique).

Enfin, il est important de noter que trouver des pièces détachées pour les Bluecars peut être difficile, car ces voitures ne sont plus produites en série. Si la batterie de la voiture est endommagée, il peut également être difficile de trouver des alternatives, car les batteries sont spécifiques aux Bluecars.

Cependant, Autopuzz est plutôt confiant quant à sa capacité à fournir un support après-vente, grâce à son réseau de partenaires. Les clients peuvent également bénéficier d’une garantie de base incluse dans l’offre, ainsi que d’une extension de garantie proposée pour couvrir les problèmes de l’électronique. Toutefois, il est important de noter que les pièces détachées et le service après-vente peuvent devenir des problèmes à long terme pour les propriétaires de Bluecars, surtout si la demande augmente à mesure que les voitures vieillissent.

