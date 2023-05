La batterie d’une voiture électrique se décharge-t-elle lorsqu’elle ne roule pas ?

Lorsqu'on ne se sert pas de sa voiture électrique, elle peut se décharger. Mais pendant combien de temps peut-on réellement la laisser sans être branchée ? Quels sont les risques, et pourquoi ce phénomène apparait-il ? Faisons le point ensemble sur ces questions.

Les nouveaux venus dans la mobilité électrique peuvent parfois faire l’expérience de ce que l’on appelle la consommation vampire. Il s’agit de la perte d’une partie de l’énergie emmagasinée dans la batterie de la voiture lorsqu’elle n’est pas utilisée.

Nous allons revenir sur les raisons de ce phénomène, qui se manifeste avec plus ou moins de vigueur selon les constructeurs de voitures électriques. Entre vraie consommation pour préserver la santé des différents systèmes électriques et perte anormale d’énergie, voyons ce qui arrive à la batterie d’une voiture électrique quand elle n’est pas utilisée.

Une voiture qui ne fait pas que dormir

Une voiture électrique qui n’est pas utilisée n’est pas nécessairement en sommeil profond. Nous pouvons assimiler cela à de la veille, la même qui concerne votre télévision ou votre ordinateur quand ils ne sont pas débranchés.

En pratique, le système de gestion de la batterie va périodiquement vérifier la santé de tous les sous-systèmes du véhicule, réveillant ainsi différents composants. Ce faisant, une petite partie de l’énergie emmagasinée dans la grosse batterie de traction (celle qui sert à faire avancer la voiture) va être consommée.

Sur un véhicule thermique qui n’est pas utilisé pendant de très longues périodes, la batterie 12 volts peut être déchargée. Pour que cela ne se produise pas, les véhicules électriques vont à intervalles réguliers recharger légèrement la batterie auxiliaire, en déchargeant une petite partie de l’énergie de la batterie de traction.

Cette consommation est cependant dérisoire, et permet de conserver la charge d’une voiture électrique pendant de nombreux mois dans ces circonstances. Il existe toutefois quelques autres utilisations de l’énergie lorsque la voiture est stationnée qui peuvent être plus consommatrices d’énergie. Nous pouvons par exemple citer l’envoi d’informations aux serveurs du constructeur via Internet, le téléchargement de mises à jour à distance ou encore l’utilisation d’une application mobile pour s’informer sur l’état de la voiture.

À ce petit jeu des consommations lorsque la voiture n’est pas utilisée, un constructeur se démarque bien plus que les autres : Tesla.

Tesla, une marque (presque) à part

Les propriétaires d’autres marques de voitures électriques ne connaissent pas ce phénomène de consommation vampire dans des dimensions comparables, tant il est propre à Tesla. Google ne s’y trompe d’ailleurs pas lorsque l’on cherche des informations sur cette consommation vampire, en auto-complétant avec le nom de la firme d’Elon Musk.

Tesa ne cherche pas à faire profil bas sur cette consommation vampire, puisqu’elle est d’ailleurs clairement stipulée dans le manuel de l’utilisateur de ses Model S, Model 3, Model X et Model Y, comme vous pouvez le voir ci-dessous.

En effet, Tesla indique qu’en conditions normales d’utilisation, on peut s’attendre à perdre autour d’un pour-cent de batterie quotidiennement, et qu’en deux semaines sans utilisation, si la batterie a baissé de 14 %, tout est normal.

Cette consommation vampire peut être bien supérieure selon les conditions, et notamment l’utilisation du mode anti-surchauffe de l’habitacle (qui va lancer la climatisation périodiquement au besoin), du mode sentinelle (qui peut consommer plus de 10 % par jour) ou encore de l’utilisation fréquente de l’application mobile qui va réveiller le véhicule.

Tesla fait quasiment figure d’exception sur le marché avec cette consommation d’énergie aussi importante lors de la non-utilisation du véhicule, même si récemment, Rivian a connu un phénomène similaire. En pratique, il s’agissait d’une mise à jour à distance qui empêchait le pick-up électrique d’entrer en sommeil profond, et donc consommait inutilement de l’énergie.

Nous pouvons également citer la Bluecar de Bolloré dans un tout autre registre, qui consomme énormément d’énergie à l’arrêt, vidant la totalité de la batterie en quelques jours seulement. Mais cela est dû à la chimie particulière de sa batterie qui ne se retrouve pas ailleurs.

Que vous ayez une Tesla ou une autre voiture électrique, si vous vous absentez pendant une longue période, quelques bonnes pratiques peuvent vous éviter une déconvenue potentiellement grave si la batterie se décharge complètement. Voyons donc ce qu’il faut faire pour ne pas aller au-devant de soucis.

Comment faire lors d’un départ en vacances ?

Dans le but de limiter la dégradation de la batterie, mais aussi ce phénomène de consommation vampire si vous n’utilisez pas votre voiture électrique durant plusieurs semaines, la laisser branchée est souvent la meilleure chose à faire.

En effet, en étant branchée à une borne de recharge, la voiture ne va jamais utiliser l’énergie emmagasinée dans sa batterie, mais va à la place périodiquement prendre de l’énergie directement sur le réseau, là où elle est branchée.

Vous avez donc l’assurance de ne pas vider la batterie de votre voiture, mais quid de la limite de charge à fixer ? En effet, il n’est pas conseillé de charger à 100 % une voiture électrique qui ne va pas être utilisée, car la dégradation de sa batterie va s’accélérer si tel est le cas. Sauf pour les batteries LFP.

Idéalement, il est conseillé de garder un niveau de charge proche de 50 % si la voiture n’est pas utilisée pendant une période prolongée (on parle de plusieurs semaines). Si c’est possible, il faut donc brancher le véhicule et garder sa limite de charge à 50 %. C’est le moyen de s’assurer les meilleures conditions pour la batterie de la voiture pendant une longue période d’absence.

Malheureusement, ce n’est parfois pas une option, et il est alors nécessaire de trouver une solution pour ne pas vider intégralement la batterie de sa voiture électrique en quelques semaines. L’exemple du manuel de l’utilisateur de Tesla indique qu’en environ trois mois, une batterie peut être intégralement vidée.

Chez les autres constructeurs, le phénomène n’est pas forcément aussi marqué, mais même sur les véhicules de la firme d’Elon Musk, il est possible de combattre la consommation vampire pour des absences de longue durée.

Si vous ne pouvez pas brancher votre voiture électrique lors d’une absence prolongée, arrangez-vous pour que la batterie soit autour de 50 %, et coupez le plus de processus potentiellement consommateurs d’énergie afin de laisser le véhicule entrer en sommeil profond.

Cela comprend notamment l’accès mobile via l’application compagnon, le déverrouillage par éloignement, les mises à jour logicielles ou encore les fonctionnalités d’anti-surchauffe de l’habitacle. Reportez-vous au manuel de l’utilisateur fourni par le fabricant, qui comporte le plus souvent une section relative au stockage de longue durée du véhicule.

Combien de temps une voiture électrique conserve-t-elle l’énergie d’une charge sans rouler ?

En conclusion, nous pouvons affirmer que dans les cas les plus extrêmes (mode sentinelle actif sur une Tesla, climatisation qui s’active fréquemment, etc.), une grosse semaine peut suffir à vider intégralement la batterie d’une voiture électrique qui n’est pas utilisée.

Cependant, en prenant quelques précautions qui tombent sous le sens et permettent à la voiture de rentrer en veille profonde, il peut se passer plus de six mois avant que le niveau de batterie passe un seuil critique ne permettant pas au véhicule de repartir immédiatement.

C’est pourquoi la meilleure chose à faire est encore de laisser branchée sa voiture quand elle n’est pas utilisée, lorsque c’est possible bien entendu. Si dans des circonstances classiques une voiture électrique qui n’est pas utilisée pendant quelques semaines n’aura pas le moindre problème pour repartir, prenez garde au grand froid, qui peut avoir un effet très négatif sur les batteries des voitures électriques.

En effet, afin de rester dans un état de santé correct, les systèmes de gestion de la batterie vont s’activer pour garder les cellules à une température convenable tant que faire se peut. Et si ce n’est pas possible, une grosse partie de la batterie sera « gelée », amputant l’autonomie de manière conséquente, mais temporaire.

À l’inverse, Renault préconise de pas laisser sa voiture garée en plein soleil durant plusieurs semaines, afin d’éviter de réduire la capacité de la batterie. Cette dernière préfère le froid au chaud pour mieux se conserver. Mais pas d’inquiétude, les différents rapports Tesla prouvent qu’une batterie aura une durée de vie bien supérieure à celle de la voiture.

Envie de rejoindre une communauté de passionnés ? Notre Discord vous accueille, c’est un lieu d’entraide et de passion autour de la tech.