Voitures électriques : pourquoi l’objectif des 100 000 bornes de recharge est atteint avec autant de retard

Ça y est, la France comptera cette semaine 100 000 bornes de recharge pour voitures électriques, un objectif annoncé par le gouvernement pour la fin 2021. Mais si ce dernier à plus d'un an de retard, il n'y a pas à rougir selon le porte-parole de l'Avere-France, qui souligne le rythme de développement du réseau.

Enfin ! C’est désormais officiel, la barre des 100 000 bornes de recharge sera atteinte en France cette semaine. Un objectif très ambitieux, qui avait été annoncé par le gouvernement en mai 2020 et qui devrait être réalisé à la fin de l’année 2021. C’est donc avec plus d’un an de retard, ou seize mois plus précisément, que la promesse d’Emmanuel Macron a été tenue.

Un objectif difficile à tenir

Selon les derniers chiffres de l’Avere-France, le pays comptait 95 755 bornes accessibles au public à la fin du mois de mars. Il ne manquait pas grand chose pour enfin atteindre l’objectif fixé par le gouvernement, qui n’aurait de toutes façons pas été réalisé dans les temps. Mais ce n’est pas vraiment un souci pour Clément Molizon, délégué général de l’Avere interrogé par le quotidien 20 Minutes.

Pour ce dernier, « l’erreur serait de croire que la France est en retard sur le sujet« . Il explique en effet que cet objectif avait été initialement fixé pour la fin de l’année 2022 dans le cadre du contrat stratégique de la filière automobile signé en 2018. Mais en octobre 2020, Jean-Baptiste Djebbari, alors ministre des Transports a pris la décision de l’avancer d’un an. Le but était d’accélérer le développement du réseau et de débloquer certains obstacles, ce qui a fonctionné.

Sauf que cette décision a aussi donné l’impression que la France était en retard, ce qui ne serait en fait pas le cas, même si le pays fait toujours office de mauvais élève par rapport aux Pays-Bas (115 000 bornes). Selon le porte-parole de l’organisation, nous sommes sur la 2ème marche du podium et nous n’avons pas du tout à rougir face à nos voisins. Mieux encore, nous devrions même les dépasser, alors que nous comptons plus de bornes que l’Allemagne.

Les chiffres sont en effet très encourageants, puisque la France dépasse les 4 000 installations par mois, contre 2 000 au cours de l’année 2022. Cela s’explique en grande partie par l’arrivée de nouveaux acteurs comme Lidl, IECharge ou encore Fastned, ainsi que par le développement de ceux déjà présents comme les Superchargeurs Tesla ou Ionity. De plus, l’offre de voitures électriques a également évolué à la hausse.

Le nombre, mais pas seulement

En effet, les ventes de modèles zéro-émission à l’échappement ont même dépassé celles des diesel en fin d’année dernière. Il faut pouvoir répondre à la demande grandissante en ce qui concerne la recharge. Mais si le nombre est évidemment important, un autre paramètre doit également être pris en compte : la répartition de ces bornes. Et sur ce point, la France est plutôt bonne élève comme le rappelle le délégué général.

En revanche, l’Avere-France souligne que 20 % seulement des bornes sont rapides et ultra-rapides, même si l’organisation salue les efforts réalisés notamment sur les aires d’autoroutes. Le gouvernement souhaite mettre l’accent sur ces dernières et veut qu’elles soient toutes équipées de stations de recharge avant la fin du semestre. Un objectif également très ambitieux, mais soutenu par l’Union européenne.

Celle-ci souhaite que chacun de ses pays membres se dote d’au moins une borne tous les 60 kilomètres et tous les 120 kilomètres pour les poids lourds. Outre cet aspect, il reste encore plusieurs points à améliorer sur les infrastructures de recharge en France. Tout d’abord, sur le taux de disponibilité, actuellement de 86 %. C’est mieux qu’avant, mais c’est loin d’être parfait et cela signifie que 14 % d’entre elles sont hors service.

Rappelons que la fiabilité des bornes est totalement aléatoire selon les opérateurs. Tesla fait figure de très bon élève, avec un taux de disponibilité de ses stations supérieur à 99 %. D’expérience, le réseau Ionity est également très fiable. Mais d’autres réseaux, souvent régionaux, ne peuvent pas en dire autant.

Il est également important de rendre les stations plus accueillantes en les équipant de bancs ou de lieux où s’abriter en cas de pluie. Le réseau doit également encore être étoffé, alors que l’Avere-France estime qu' »il faudrait entre 330.000 et 480.000 points de recharge ouverts au public en 2030« . Pour mémoire, le gouvernement aimerait que 400 000 bornes soient installées d’ici à la fin de la décennie.

