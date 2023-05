La Belgique décide de taxer les voitures électriques, la raison ? Leur poids

Le gouvernement wallon, en Belgique, a confirmé l'instauration d'une taxe sur la lourdeur des véhicules, affectant particulièrement les propriétaires de voitures électriques. Cette mesure, qui vise à favoriser les véhicules moins lourds, moins puissants et émettant moins de CO₂, risque néanmoins de freiner le développement des voitures électriques en Wallonie.

C’est donc confirmé, le gouvernement wallon a officiellement décidé de taxer la lourdeur. Les propriétaires de voitures électriques seront particulièrement touchés. C’est un peu comme si on vous servait un plat de légumes parce que vous voulez manger sainement, puis on vous taxait pour le poids des légumes. Voilà une logique pour le moins… surprenante.

Le sarcasme mis à part, cette mesure risque de freiner le développement des voitures électriques en Wallonie. Alors que la France envisage de réformer le bonus écologique pour stimuler l’industrie automobile européenne, la Wallonie semble prendre le chemin inverse. En effet, en raison de la lourdeur des batteries, les voitures électriques sont plus lourdes que leurs homologues à essence ou diesel. Il est donc fort probable que cette nouvelle taxe dissuade les consommateurs d’acheter de grosses voitures électriques.

Cependant, il est important de noter que cette mesure a un objectif louable : favoriser les véhicules moins lourds, moins puissants et émettant moins de CO₂. Mais la question reste de savoir si cette approche est la plus efficace pour atteindre cet objectif. Après tout, si le but est de réduire les émissions de CO₂, ne serait-il pas plus logique de taxer les voitures à essence ou diesel, qui émettent plus de CO₂ que les voitures électriques ?

Un avantage pour les véhicules électriques et hybrides

Dans le cadre de cette nouvelle taxe, les véhicules électriques et hybrides bénéficieront tout de même d’un certain avantage par rapport aux véhicules à moteur essence ou diesel. En effet, les véhicules électriques bénéficieront d’une réduction de taxe allant de 91 % à 74 %, tandis que les hybrides bénéficieront d’une réduction de 20 %.

Pour illustrer ce changement, prenons l’exemple d’une Renault Megane à essence (5 places TCe 140 EDC Techno, 133 g de CO₂ et pesant 1921 kilos). Sa Taxe de Mise en Circulation (TMC) augmentera légèrement, passant de 867 à 886,2 euros. Cependant, le modèle électrique équivalent verra sa TMC diminuer, passant de 61,5 à 50 euros.

Toutefois, pour une Tesla Model Y, la TMC grimpera de 61,50 à 1 404,50 euros. Il en sera de même pour la Tesla Model X dont la TMC passera de 61,50 à 1 910,80 euros et la Tesla Model 3 qui verra sa TMC passer de 61,50 à 1 588,20 euros.

Concrètement, comme le résume le ministre-président Elio Di Rupo, si la taxe sera moins chère pour un véhicule électrique, plus celui-ci sera gros, plus la taxe sera élevée. « Quelqu’un qui a les moyens de s’acheter une grosse voiture électrique a les moyens de payer un peu plus. ».

L’objectif de cette politique est de favoriser l’adoption de voitures électriques plus petites et plus abordables, qui ont tendance à avoir une empreinte carbone plus faible. En incitant les propriétaires de voitures électriques plus imposants, et donc plus lourdes, à payer une taxe plus élevée, la Wallonie cherche à réduire les inégalités et à encourager une transition vers des véhicules plus respectueux de l’environnement.

Envie de rejoindre une communauté de passionnés ? Notre Discord vous accueille, c’est un lieu d’entraide et de passion autour de la tech.