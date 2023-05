Renault réagit face à la probable perte du bonus écologique pour sa voiture électrique la plus vendue

La Dacia Spring, véhicule électrique le plus vendu de Renault en France, pourrait perdre son bonus écologique du fait de sa production en Chine.

L’écologie est aujourd’hui au centre de nombreuses politiques publiques. Récemment, un nouveau bonus écologique est en discussion pour encourager la production de batteries et de voitures électriques sur le sol européen, et plus particulièrement en France où l’énergie est plus « verte ». Cette initiative, qui a pour objectif de soutenir une production plus verte que celle de la Chine, pourrait cependant avoir des conséquences pour certains constructeurs automobiles.

Et pourtant, ce nouveau bonus risque de faire déchanter plus d’un constructeur automobile, et pas des moindres. Tesla, MG, BYD, Kia, Hyundai et même notre bon vieux Renault pourraient voir leur bonus s’envoler. Parmi les modèles qui pourraient être impactés, on retrouve la Tesla Model 3, la MG4, mais aussi la Dacia Spring. Ce véhicule, le plus vendu de Renault en France, est en effet construit en Chine. Le bonus écologique pourrait donc ne plus lui être applicable, malgré sa nature électrique. Le cas de la Dacia Spring est donc particulièrement savoureux.

La Dacia Spring n’est pas le cœur du sujet pour lui, et son évolution « sera ce qu’elle sera »

Devant cette situation, on pourrait s’attendre à une certaine agitation du côté de Renault. Mais que nenni ! Comme l’a révélé Automobile Magazine lors d’une interview avec Jean-Dominique Sénard, PDG de Renault, le constructeur semble avoir adopté la philosophie du « pas de vagues ». Jean-Dominique Sénard considère que c’est « très marginal ». Il estime que l’attention doit être portée sur d’autres modèles, comme la Mégane E-Tech ou les Alpine, ainsi que sur le projet de fabrication de 700 000 véhicules dans le Nord de la France. La Dacia Spring n’est pas le cœur du sujet pour lui, et son évolution « sera ce qu’elle sera ».

Dans ce contexte, la Mégane électrique est mise en avant par Renault. Elle devient le fer de lance de la marque dans l’univers des véhicules électriques. La Dacia Spring, quant à elle, continuera d’être produite et vendue, indépendamment de l’application ou non du bonus écologique. Alors même que c’est une des voitures électriques les plus vendues en France, seconde voiture électrique la plus vendue entre janvier et avril 2023.

Ironiquement, alors que la Dacia Spring représente le modèle le plus vendu de Renault, elle est aussi la voiture électrique la moins chère sur le marché. Une réalité paradoxale, quand on sait que le coût élevé des véhicules électriques est l’un des principaux freins à leur adoption plus large.

En dépit de son accessibilité financière, la Spring pourrait se retrouver sans bonus écologique, une situation qui, sans aucun doute, soulève des questions quant à l’équité des politiques environnementales. D’un côté, on favorise la transition vers l’électrique et de l’autre, on pénalise un véhicule qui, par son prix attractif, contribue justement à démocratiser cette transition.

