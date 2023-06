En Europe, les voitures électriques passent un nouveau cap symbolique face au diesel

Certes, l'écart n'est pas énorme, mais tout porte à croire que les voitures électriques domineront bientôt largement les véhicules Diesel.

Il fut un temps pas si lointain où le Diesel accaparait une part très importante – et parfois même majoritaire – des ventes de voitures. À tel point d’ailleurs que des constructeurs comme Porsche ou Maserati se résolurent par en proposer, eux aussi, dans leur gamme, au grand dam de certains fans des moteurs essence.

Les moteurs thermiques entament leur chant du cygne en Europe

Aujourd’hui, les choses ont bien changé. En Europe, les motorisations thermiques connaissent un irrémédiable déclin. Elles seront purement et simplement interdites à la vente dès 2035, même si des marques de niche ont réussi à obtenir une dérogation pour les carburants synthétiques. Nous avons d’ailleurs eu l’occasion de tester récemment une Porsche carburant au e-fuel.

Dans la phase de transition que nous connaissons actuellement, les véhicules essence jouent un encore important. Pour le Diesel en revanche, la situation est déjà relativement critique.

Pour aller plus loin

Voitures électriques : en France, elles dépassent enfin les diesel avec quelques curiosités

Les chiffres publiés par l’ACEA (Association des Constructeurs Européens d’Automobiles) sont à cet égard très parlants. Ils révèlent en effet que les ventes de modèles électriques sont désormais supérieures à celles des véhicules Diesel. Sur la période janvier-avril 2023, l’institut a dénombré 559 733 immatriculations de voitures électriques (+ 37 % par rapport à janvier-avril 2022), contre 550 391 de voitures Diesel (- 0,5 %). Soit des parts de marché respectives de 13,3 et 13,1 %.

Les données de l’ACEA couvrent l’Europe dans sa globalité (Union européenne + pays de l’EFTA + Royaume-Uni, soit 30 pays au total). Il convient également de préciser que les chiffres mentionnés pour les voitures électriques n’englobent pas les ventes d’hybrides rechargeables, ni celles des hybrides classiques (respectivement 299 083 et 1 089 414 exemplaires de janvier à avril 2023).

Une prise de pouvoir durable des voitures électriques

S’il a une forte dimension symbolique, ce croisement des courbes n’est en soi pas une surprise. En 2022, les voitures Diesel avaient certes conservé un avantage sur les électriques, mais avec à peine plus de 60 000 immatriculations en leur faveur (1 637 766 vs 1 577 079), leur domination ne tenait déjà plus qu’à un fil. En France, les voitures électriques se vendent plus que les voitures Diesel depuis septembre 2022.

Mais plutôt que de s’arrêter sur le lent déclin du thermique en général et du Diesel en particulier, ne faut-il pas s’intéresser plutôt aux performances des voitures électriques ? Après avoir longtemps joué un rôle marginal, elles grapillent mois après mois des parts de marché, et ont représenté environ 13 % des ventes en Europe de janvier à avril 2023.

Le développement de l’offre de modèles électriques et l’intérêt croissant des automobilistes alimentent en grande partie cette tendance. Cependant, le rôle des aides à l’achat ne peut être occulté. Il faudra voir comment réagi le marché lorsque les gouvernement décideront de les réformer. Nous en aurons un premier aperçu en France dans peu de temps, avec l’arrivée d’un bonus anti-voitures chinoises…

La croissance des ventes d’électriques est une bonne nouvelle sur le plan écologique, car elle entraîne une baisse de la pollution atmosphérique. Certes, une voiture électrique n’est pas sans impact sur l’environnement, mais comme l’ont démontré certaines études, le bilan reste assez largement positif face aux modèles thermiques.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.