Ce pick-up électrique ultra-compact donne sacrément envie de remplacer les SUV

Un pick-up doit-il forcément afficher des dimensions XXL ? Pour Telo, la réponse est non, et il faut reconnaître que son projet ne manque pas d'intérêt ! Au programme : un pick-up électrique compact, de la taille d'une Mini Cooper.

Marginal chez nous, le pick-up est une véritable institution aux États-Unis. Si la grande majorité des modèles commercialisés carbure aujourd’hui à l’essence, les projets de pick-up électriques se multiplient depuis quelques années. L’exemple le plus connu est sans doute le Cybertruck de Tesla, dont la production à grande échelle doit démarrer en 2024. Il y a aussi le Ford F-150 Lightning et le Hummer EV, deux modèles qui ont beaucoup fait parler d’eux à leur lancement. General Motors et Ram ont prévu de se joindre à la bataille, l’un avec le Chevrolet Silverado EV et le Sierra EV, l’autre avec le 1500 REV.

Telo Trucks MT1, le pick-up de poche

À côté des grands noms de l’automobile, des entreprises moins connues s’engouffrent, elles aussi, dans la brèche, avec plus ou moins de succès. Telo appartient à cette catégorie-là et tente de se faire un nom avec un concept assez original : un pick-up électrique aux dimensions de citadine. Son MT1 – c’est ainsi qu’il se nomme – affiche une longueur identique à celle d’une Mini. Il mesure précisément 3,86 mètres de long, chiffre à comparer aux 5,91 mètres d’un F-150 Lightning, par exemple.

Malgré son petit gabarit, le Telo MT1 arrive à embarquer 5 personnes à bord. Sa benne est aussi longue que celle d’un gros pick-up Toyota et dépasse celle d’une Rivian R1T. Une performance en partie due à un volet dans la cloison de séparation qui, une fois ouvert, permet de grapiller quelques centimètres dans l’habitacle. La position avancée de la cabine contribue aussi à optimiser la place à bord et les aspects pratiques. Il est aussi possible d’installer un hard top (toit) par-dessus la benne, pour augmenter drastiquement la capacité de chargement.

Du muscle et de l’endurance

Avec une capacité de 106 kWh, la batterie du Telo MT1 est quasiment aussi grosse que celle d’une Mercedes EQS. Elle garantirait une autonomie théorique de 550 km (cycle d’homologation américain EPA, soit environ 600 km en Europe) et pourrait charger de 20 à 80 % en 20 minutes environ.

Le MT1 affiche un poids coquet de deux tonnes, mais peut compter sur une puissante motorisation électrique de 500 ch. Elle fonctionne avec un moteur à l’avant et un autre moteur à l’arrière, configuration qui permet de disposer de 4 roues motrices. En matière de performances, Telo annonce un 0 à 100 km/h en 4 secondes et une vitesse maximale de 200 km/h.

L’absence d’images de l’habitacle tend à prouver que la mise au point n’est pas complètement terminée. Pour autant, Telo accepte déjà les réservations et a fixé le tarif de son MT1 à 49 999 dollars hors bonus et hors taxes. À ce prix-là, ce pick-up de poche semble particulièrement compétitif, face à un Ford F-150 qui démarre aux alentours de 60 000 dollars, mais il reste sans doute encore beaucoup de défis à relever avant une potentielle entrée en production. Prudence donc, car dans le secteur automobile, les exemples d’échecs de projets pourtant intéressants ne manquent pas…

