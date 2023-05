Voiture solaire de Sono Motors : un rêve brûlé au troisième degré

Fondée en 2016 à Munich, Sono Motors avait pour vision révolutionnaire de construire une voiture alimentée par l'énergie solaire, le Sion. En mai 2023, l'entreprise vient de déclarer son insolvabilité, mettant en danger les investissements des précommandes de la Sion et des actionnaires.

Un jour, il y a bien longtemps (en 2016, pour être précis), un groupe d’optimistes révolutionnaires basés à Munich, en Allemagne, a eu une idée brillante : construire une voiture alimentée par l’énergie solaire.

Non, ils n’avaient pas un trop-plein d’énergie solaire dont ils ne savaient que faire. Ils voulaient simplement changer le monde. Rien de trop ambitieux, bien sûr. Juste faire des voitures qui n’ont pas besoin de pétrole, n’émettent pas de gaz à effet de serre, et sont propulsées par une énergie naturelle, propre et renouvelable : le soleil. Ils ont nommé leur entreprise Sono Motors et leur voiture, la Sion.

L’ambition démesurée. L’insouciance face à l’impossible. C’était tout à fait louable, vraiment. Mais comme on dit : le chemin vers l’enfer est pavé de bonnes intentions. Et bien que Sono Motors ait peut-être rêvé de ciels ensoleillés et de routes sans fin, elle s’est plutôt retrouvée sur une route jonchée d’obstacles et de pièges financiers.

Les premiers clients ne verront jamais leur argent, ni leur voiture

Le grand rêve de Sono Motors a commencé à se désintégrer début 2023, lorsque l’entreprise a annoncé qu’elle mettait fin à son projet de voiture solaire, la Sion. Les raisons étaient multiples, mais le manque de financement a été le clou dans le cercueil du Sion. L’entreprise a licencié 250 employés et a annoncé qu’elle se recentrerait sur la vente de cellules solaires pour les bus, les remorques réfrigérées et les voitures d’autres fabricants.

Le coup de grâce ? Sono Motors a déclaré l’insolvabilité en mai 2023. Oui, vous avez bien lu. L’entreprise qui, à peine deux ans plus tôt, en 2021, était valorisée à 2,6 milliards de dollars, est maintenant incapable de payer ses dettes. La chute de Sono Motors a des implications majeures, surtout pour ceux qui ont précommandé la voiture Sion. Des milliers de personnes ont versé des acomptes pour le véhicule, totalisant environ 44 millions d’euros. Malheureusement pour eux, il est maintenant incertain s’ils verront jamais leur argent, sans parler de la voiture qu’ils avaient espéré conduire.

Et qu’en est-il des actionnaires de Sono Motors ? Ils sont dans le même bateau que les personnes qui ont précommandé le Sion. La société mère de Sono Motors, Sono Group, a également déposé une procédure d’insolvabilité. Cela signifie qu’elle perd l’accès à sa seule filiale opérationnelle, rendant les actions de Sono Group presque sans valeur. C’est un coup dur pour ceux qui avaient investi dans l’entreprise dans l’espoir de voir le Sion devenir une réalité.

La question est désormais de savoir ce qui va se passer avec Sono Motors. L’entreprise a demandé une procédure de protection, l’équivalent d’un redressement judiciaire, et tente de se réorganiser. Selon Jona Christians, cofondateur et PDG de Sono Motors, ils ne sont pas encore prêts à jeter l’éponge. « Les détours font partie de la création d’une entreprise », a-t-elle déclaré, ajoutant qu’ils continueront à travailler à la mise en œuvre de solutions durables.

Quoi qu’il en soit, le sort de Sono Motors sert de rappel cruel que l’innovation n’est pas une route facile. C’est un parcours semé d’embûches et de défis, et il faut plus que de bonnes intentions pour réussir. Il faut un financement solide, une planification rigoureuse, et une dose saine de réalisme. Une histoire qui nous rappelle un peu celle de la Lightyear 0, dont le projet a été abandonné après la production de la première voiture de série, pour mieux se concentrer sur la Lightyear 2.

Il faudra du temps, beaucoup d’argent, et probablement quelques échecs supplémentaires avant que nous ne voyions des voitures solaires sur nos routes.

