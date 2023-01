Lightyear 2 : 800 km d’autonomie pour cette voiture solaire qui se recharge toute seule

Après l'étonnante Lightyear 0, le constructeur néerlandais profite du CES de Las Vegas pour présenter sa seconde voiture électrique solaire via une série d'images : la Lightyear 2. Son prix devrait être imbattable, puisque la marque parle d'environ 40 000 euros.

Si vous suivez avec assiduité l’actualité automobile, vous n’êtes sans doute pas passé à côté de l’entreprise néerlandaise Lightyear, un constructeur spécialisé dans les véhicules électriques solaires

Nous avons déjà pu prendre en main leur premier modèle, la Lightyear 0. La production de cette grande berline a d’ailleurs débuté récemment au sein de l’usine de Valmet Automotive en Finlande.

Depuis plusieurs mois, on évoque l’arrivée d’un modèle beaucoup plus abordable chez Lightyear. En effet, avec environ 300 000 euros réclamés pour la Lightyear 0 et une production limitée à seulement 1 000 exemplaires, ce modèle n’est pas à la portée de toutes les bourses.

Une voiture déjà très attendue

En revanche, le modèle qui arrive le sera un peu plus. En effet, à l’occasion du CES 2023, Lightyear a officiellement annoncé l’arrivée de la Lightyear 2 via une série d’images. La firme néerlandaise a d’ailleurs même ouvert une sorte de file d’attente pour les clients intéressés, sans pour autant leur permettre de la réserver. Les clients inscrits pourront en revanche être les premiers à la précommander.

Lightyear affirme également avoir reçu une précommande de 21 000 exemplaires de son nouveau modèle via plusieurs partenaires internationaux de location et de covoiturage comme LeasePlan, MyWheels, Arval ou encore Athlon.

Comme en témoignent ces premières images, la Lightyear 2 ressemblera à la Lightyear 0. La grosse différence, ce sera au niveau du prix, puisque Lightyear estime qu’elle sera commercialisée à environ 40 000 euros (sûrement hors taxes, soit 48 000 euros TTC) en Europe, soit pratiquement dix fois moins que la Lightyear 0. La production de la voiture devrait débuter en 2025. On est toutefois au-dessus de l’Aptera en termes de prix.

Il reste néanmoins beaucoup d’interrogations autour de cette intrigante voiture, notamment autour de sa technologie. Comment Lightyear est-il parvenu à diviser le prix d’une voiture par dix en utilisant « pratiquement » les mêmes technologies ? La démocratisation de la technologie et la production à grande échelle devraient être les principaux facteurs de cette baisse des prix, tout comme les dimensions, plus petites, ou encore la recherche et le développement autour de matériaux et de coûts de fabrication moindres.

Pour le moment, nous savons simplement que la voiture pourra accueillir cinq passagers, qu’elle disposera d’un beau volume de coffre et qu’elle de la même garde au sol qu’un SUV. La voiture reprendra-t-elle la fameuse architecture des quatre moteurs, un par roue avec son rendement exceptionnel ?

Environ 800 km d’autonomie

Selon Lightyear, son deuxième modèle « rendra la conduite électrique accessible et pratique à un prix plus abordable que les autres véhicules électriques à grande autonomie ». L’entreprise décrit sa prochaine voiture comme « le véhicule qui va démocratiser la conduite électrique solaire ». Lightyear estime une autonomie de plus de 800 kilomètres avec une charge complète, l’énergie solaire pouvant aller jusqu’à doubler l’autonomie.

Toujours selon l’entreprise néerlandaise, la Lightyear 2 aura besoin de trois fois moins de temps pour recharger par rapport à une autre voiture électrique de son segment. Lightyear promet aussi les coûts d’exploitation les plus bas et une réduction de 50 % des émissions de CO 2 sur la durée de vie du véhicule par rapport à une voiture électrique classique.

Rappelons aussi que l’arrivée de cette ambitieuse voiture est aussi le fruit d’un nouvel investissement massif au sein de l’entreprise. En effet, Invest-NL, un organisme qui finance des entreprises et des projets néerlandais plus durables, vient de débloquer 81 millions d’euros pour dynamiser le développement. Au total et en réunissant tous les investissements reçus, Lightyear peut compter sur une enveloppe de 210 millions d’euros afin de mener à bien ses projets.

La Lightyear 0 en quelques chiffres

En attendant, en exploitant les chiffres de la Lightyear 0, nous devrions avoir quelques éléments de réponse sur la Lightyear 2. La Lightyear 0 est équipée de plusieurs panneaux solaires sur son toit. Ils sont capables de générer environ 1 kWh d’électricité. Cela équivaut à environ 70 kilomètres d’autonomie par jour quand les conditions d’ensoleillement sont correctes.

La berline embarque une batterie de 60 kWh et peut parcourir 625 kilomètres selon le cycle WLTP. La marque explique qu’il est possible de récupérer jusqu’à 520 kilomètres en une heure sur une borne rapide de 50 kW. Visiblement, Lightyear compte faire de gros efforts sur la recharge de son deuxième modèle au vu de ce qu’ils annoncent. D’une manière générale, l’appellation de « voiture solaire » est un peu usurpée, puisqu’il s’agit plutôt d’une voiture électrique où des panneaux solaires ont été ajoutés.

Il y a également un vrai travail aérodynamique autour du véhicule et un travail également au niveau de la réduction du poids. Lightyear annonce seulement 1,5 tonne sur la balance pour sa grande berline, soit pratiquement le même poids qu’une Renault Zoé.

Cela justifie l’autonomie conséquente de ce modèle puisque, comme nous l’avions relevé lors de notre essai, à 110 km/h, Lighyear annonce une autonomie de 560 km pour une consommation de 10,5 kWh. Tandis qu’à 130 km/h (et par 10 °C), le prototype aurait réussi à parcourir 400 km en une seule charge. C’est plutôt correct pour une voiture dotée d’une batterie pas forcément très grande pour sa catégorie.

