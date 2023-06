Cette nouvelle voiture électrique promet une autonomie exceptionnelle, mais il y a quelque chose qui cloche

Après son SUV électrique, la marque italienne Aehra lève le voile sur sa berline électrique, qui n'a pas encore de nom officiel. Celle-ci affiche une puissance de 805 chevaux et une autonomie de 800 kilomètres. De quoi donner des sueurs froides à Tesla...

Vous ne connaissez pas encore Aehra ? Cela ne devrait pas tarder, car la marque italienne commence à bien se développer et à faire parler d’elle. Basée à Milan, celle-ci a dévoilé en fin d’année dernière sa première voiture, un SUV dont le nom officiel n’a pas encore été communiqué.

Une toute nouvelle berline

Si ce dernier ne devrait pas voir le jour de série avant trois ans, la firme ne compte pas attendre avant d’annoncer l’arrivée d’un second véhicule. C’est ainsi qu’elle vient de dévoiler sur son site les premières images et informations sur sa nouvelle création, qui prend cette fois-ci la forme d’une grande berline. Là encore, celle-ci n’a pas de vrai nom et prend l’appellation de Sedan, qui signifie berline dans la langue de Shakespeare.

Sans grande surprise, cette nouvelle arrivante adopte un langage stylistique proche du SUV. Nous retrouvons donc une face avant inspirée de ce dernier, mais qui n’est toutefois pas un simple copier-coller. L’ensemble se veut en effet un peu plus épuré, tandis que l’on retrouve toujours de larges prises d’air et des optiques très fines à LED.

Pour le moment, le constructeur n’a pas encore donné d’informations sur la longueur totale de sa voiture, mais celle-ci semble afficher des dimensions généreuses. Elle profite d’un très long empattement et de porte-à-faux très courts, lui donnant une silhouette élancée et dynamique. À cela s’ajoute une hauteur réduite et un toit incliné à l’arrière. On notera que les rétroviseurs ont été remplacés par des caméras, afin d’améliorer l’aérodynamisme.

Cependant, pas un mot pour le moment sur le Cx (coefficient de trainée aérodynamique) de la voiture, qui devrait sans doute être assez faible. Au point de battre la Lucid Air avec ses 0,197 ? Pas si sûr. Mais il faudra patienter avant d’en avoir le cœur net. Le style de la voiture est également complété par de grandes jantes, dont le dessin pourrait sans doute contribuer à rendre la berline plus aérodynamique, comme c’est le cas sur la Tesla Model S.

Une grande autonomie

Sans surprise, et comme le montre le site de la marque, cette nouvelle Aehra Sedan hérite du poste de conduite du SUV. Celui-ci se démarque par son immense écran qui occupe toute la largeur du pare-brise et qui peut encore s’agrandir jusqu’à faire la moitié de sa hauteur également. Il est complété par une dalle numérique plus petite et un discret combiné d’instrumentation numérique.

Aehra précise aussi que quatre joueurs de NBA peuvent être confortablement installés dans la voiture, dont la longueur de l’empattement n’a pas été annoncée. Mais ce qui nous intéresse aussi beaucoup, c’est ce qui se cache sous le capot de cette berline, qui chasse directement sur les terres des Tesla Model S, Porsche Taycan et autres Mercedes EQS et qui reprend la plateforme du SUV.

La Sedan embarque une grande batterie de 120 kWh, qui va totalement à l’encontre de ce que prônent certains constructeurs, alors qu’un accumulateur de ce taille n’est pas forcément recommandé. À titre de comparaison, la Tesla Model S annonce 723 km d’autonomie avec une plus petite batterie de 95 à 100 kWh. Ce qui implique une consommation plus faible.

Car chez Aehra, l’autonomie est affichée à 800 kilomètres environ selon le cycle WLTP, de quoi rassurer les automobilistes, nombreux à juger que les voitures électriques ne peuvent pas rouler assez loin. Sauf que cela n’est en fait pas indispensable. D’autant plus que la berline peut se recharger très rapidement.

En effet, elle est équipée d’une architecture 800 volts et peut encaisser jusqu’à 350 kW en puissance maximale. Seule la Lucid Air fait aussi bien pour le moment, tandis que peu de bornes en France peuvent délivrer autant de puissance. Cette nouvelle voiture électrique, qui devrait arriver en 2026, embarque également trois moteurs, pour une puissance totale de 805 chevaux. Les performances n’ont quant à elles pas encore été annoncées.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.