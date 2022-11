Cette future voiture électrique italienne annonce une autonomie XXL et des performances de haut vol

La start-up italienne Aehra dévoile son tout premier véhicule, qui prend la forme d'un grand crossover électrique aux performances décoiffantes. Pour, l'heure, peu d'informations ont été dévoilées à son sujet.

Avec le développement de la voiture électrique, de nombreux nouveaux acteurs se lancent sur ce marché prometteur. En effet, en août dernier, cette motorisation représentait 21 % des ventes en Europe, contre seulement 11 % sur la même période en 2020. De quoi légitimement donner envie à de nombreuses entreprises. C’est notamment le cas d’Aehra, une start-up basée à Milan et qui vient de dévoiler son tout premier véhicule.

De belles proportions

Ce nouveau crossover, dont le nom n’a pas encore été officialisé est donc le tout premier modèle de l’entreprise, qui prévoit d’en présenter pas moins de trois au total au cours des années à venir. Le prochain prendra la forme d’une berline, tandis que le dernier sera sans grande surprise un SUV. Mais concentrons-nous d’abord sur ce nouveau venu, dont les images viennent d’être publiées, montrant alors des lignes futuristes et des proportions surprenantes.

Long de 5,10 mètres, le grand crossover affiche des porte-à-faux très courts qui contraste avec son grand empattement de trois mètres environ. Mesurant 1,64 mètre de haut, ce nouveau venu affiche une silhouette typée fastback, avec un toit très fuyant lui donnant des airs de concept-car.

Si le communiqué de la marque ne donne pas d’informations sur le Cx, il décrit toutefois un travail important réalisé sur l’aérodynamisme, décrit comme exceptionnel. Pour rappel, la Mercedes EQS est actuellement la voiture de série affichant la plus faible résistance à l’air, avec un Cx affiché à seulement 0,20. Elle est alors suivie par la nouvelle Ioniq 6, qui affiche une valeur de 0,21. On peut aussi citer la Lightyear 0, avec son Cx de 0,175.

Le look de l’engin est complété par d’immenses jantes de 23 pouces à l’avant et 24 à l’arrière, tandis que les lignes se veulent futuristes et élégantes. En revanche, aucune information n’a été donnée sur le poste de conduite, qui devrait toutefois être très spacieux à en croire les dimensions généreuses du véhicule.

Croqueur de Lotus

Pour l’heure, Aehra ne donne que très peu d’informations techniques sur son crossover électrique, mais on sait que la puissance est comprise entre 550 et 600 kW, soit l’équivalent de 747 à 815 chevaux environ. Autant dire que cela fait une sacrée différence, alors que l’on ne sait pas si c’est une fourchette pour brouiller les pistes ou si plusieurs versions seront bien disponibles. Quoi qu’il en soit, toute cette puissance serait alors répartie entre les quatre roues, tandis que la vitesse est annoncée à 265 km/h.

Si la taille de la batterie n’a pas été communiquée non plus, la start-up évoque une autonomie supérieure à 800 kilomètres en une seule charge. Un chiffre impressionnant, alors que le Tesla Model X peut parcourir seulement 560 kilomètres selon le cycle WLTP dans sa version Grande autonomie, pas encore disponible en France.

Comme le relate le site Automobile Propre, le crossover électrique fonctionnerait avec une tension de 800 volts, comme les Porsche Taycan et autres Kia EV6. Celui-ci lui permettrait alors de réduire son temps de charge, même si ce dernier n’a pas encore été annoncé officiellement.

Il faudra encore faire preuve d’un peu de patience avant de voir arriver ce véhicule sur nos routes, puisqu’il ne devrait pas voir le jour avant trois ans. Annonçant un tarif compris entre 160 000 à 180 000 dollars, il devrait alors rivaliser frontalement avec le nouveau Lotus Eletre dont les prix ont été officialisés il y a peu.

Pour rappel, le SUV britannique se décline en plusieurs versions allant de 603 à 905 chevaux, avec une autonomie annoncée entre 490 et 600 kilomètres grâce à sa batterie de 112 kWh.

