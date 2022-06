La future Hyundai Ioniq 6 devrait être incroyablement aérodynamique

Hyundai dévoile un teaser de sa future Ioniq 6, mettant en avant son aérodynamisme et ses lignes épurées. Sa révélation pourrait avoir lieu dans les prochaines semaines.

Cela fait déjà plus d’un an que la Hyundai Ioniq 5 a été officiellement dévoilée au grand public, quelques semaines avant sa cousine technique, la Kia EV6. Premier modèle de la nouvelle gamme créé par la firme coréenne, le crossover électrique ne devrait pas rester seul bien longtemps dans le catalogue. En effet, cela fait quelque temps déjà que l’on évoque l’arrivée d’un modèle plus grand, baptisé Ioniq 6 et qui devrait prendre la forme d’une berline. Si Hyundai n’avait pas encore communiqué à son sujet, c’est désormais chose faite alors que la marque vient de dévoiler un premier teaser annonçant très probablement une révélation imminente.

Tout pour l’aéro

Dans cette courte vidéo d’une trentaine de secondes, aucune image de la voiture. Car Hyundai souhaite ici mettre en valeur un aspect bien particulier de cette nouvelle venue : son aérodynamisme. Plusieurs plans se succèdent alors, illustrant divers objets et bâtiments ayant un point commun, leur forme épurée, comme celle que devrait avoir la future Ioniq 6. Celle-ci est d’ailleurs désignée comme un « electrified streamliner« , comprendre un objet aérodynamique électrifié.

La firme coréenne met en avant « la silhouette d’une nouvelle ère », que l’on devrait donc retrouver sur les futurs modèles de la gamme. Si l’on en sait ainsi encore très peu sur la berline électrique en elle-même, celle-ci devrait s’inspirer du concept Prophecy, sans toutefois aller aussi loin dans l’expression stylistique. La version de série devrait en effet se montrer plus conventionnelle, tout en conservant certains éléments de l’étude de style dévoilée en 2020.

Une plateforme commune

Selon nos confrères américains de Motor1, la nouvelle Hyundai Ioniq 6 devrait reposer sur la plateforme E-GMP des Ioniq 5 et Kia EV6. Si cette information doit être prise avec des pincettes, la berline embarquerait alors une batterie de 77,4 kWh, tandis que plusieurs versions seraient proposées, dont une équipée de deux moteurs pour une puissance totale autour des 300 chevaux. Une autre variante N, partageant ses caractéristiques avec la future Kia EV6 GT et ses 585 chevaux, pourrait voir le jour. Son aérodynamisme pourrait permettre une efficience et une autonomie supérieure à ses cousines.

Future rivale de la Tesla Model 3, cette Hyundai Ioniq 6 devrait être équipée de la technologie 800 volts et pourrait encaisser une charge allant jusqu’à 240 kW. Selon les rumeurs, la berline électrique pourrait être officiellement révélée au cours des prochaines semaines. Elle devrait alors débuter sa commercialisation dans le courant de l’année prochaine.

