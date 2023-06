Ces deux voitures électriques chinoises arrivent en Europe, mais attention à leur consommation

La marque chinoise HiPhi prépare tout doucement son arrivée en Europe avec deux voitures électriques, à savoir une berline ainsi qu'un SUV : HiPhi Z et HiPhi X. Et on connaît désormais leurs prix, qui ne seront pas à portée de toutes les bourses...

Avez-vous déjà entendu parler de HiPhi ? Il y a de fortes chances que non. Pourtant, il est aussi très probable que ce soit bientôt le cas, puisque la firme chinoise, fondée en 2019 commence tout doucement à se développer en dehors de son pays natal. Et comme de nombreux autres constructeurs asiatiques, c’est l’Europe qui est visée.

Déjà disponibles

La firme, détenue par la société Human Horizons s’apprête donc à commercialiser deux voitures sur le Vieux Continent. Il s’agit d’une berline ainsi que d’un SUV, qui prennent le nom de HiPhi Z et X. En avril dernier, elle a également levé le voile sur un autre modèle surélevé, rival de la Tesla Model X, qui porte le nom de HiPhi Y. À ne pas confondre avec la Model Y de la marque d’Elon Musk..

Si le constructeur commercialise déjà ses voitures dans l’Empire du Milieu, voilà qu’il se prépare à les vendre aussi en Europe. C’est ce que confirme le site Electric Cars Report, qui annonce que les deux modèles sont déjà disponibles à la commande en Allemagne. Un premier showroom sera d’ailleurs bientôt inauguré au sein de l’aéroport de Munich.

Sur son site, le constructeur, qui rivalisera frontalement avec BYD, Nio ou encore Xpeng en Europe annonce les tarifs de ses deux véhicules. Et ils ne seront pas vraiment à la portée de tous, puisque la HiPhi Z, qui est pour l’heure la moins chère de la gamme démarre à partir de 105 000 euros. Un prix valable en Allemagne, mais qui nous donne une petite idée de celui qui pourrait être pratiqué en France, même si les taxes le feront sans doute grimper.

Un tarif pour la version cinq places, tandis que celle ne pouvant accueillir que quatre personnes est affichée à partir de 107 000 euros, avec ses sièges plus luxueux.

De son côté, le SUV HiPhi X est facturé à partir de 109 000 euros avec ses six places, là encore chez nos voisins d’outre-Rhin. Un prix qui passe à 123 000 euros dans sa version quatre places.

Attention à la consommation

Avec ces nouveaux modèles, HiPhi espère se faire une place au soleil sur le marché européen et rivaliser frontalement avec Tesla, qui cartonne toujours autant avec sa Model Y. Pour cela, la firme chinoise mise notamment sur de grandes autonomies, puisque sa berline « Z », qui devrait aussi chasser sur les terres de la Porsche Taycan annonce pas moins de 700 kilomètres selon le cycle chinois CLTC. Un chiffre qui descend à 555 kilomètres selon l’homologation WLTP.

De son côté, le SUV promet de pouvoir parcourir jusqu’à 460 kilomètres WLTP, avec sa batterie de 90 kWh, contre 120 kWh pour la berline. À titre de comparaison, la Tesla Model X annonce une autonomie de 625 km WLTP avec une plus petite batterie de 95 à 100 kWh. Ce qui implique une consommation gargantuesque pour les deux voitures électriques chinoises.

Les deux modèles possèdent un moteur sur chaque essieu, avec une puissance respective de 590 et 655 chevaux et un couple de 410 Nm. Le tout permet alors aux deux véhicules de réaliser le 0 à 100 km/h en 3,9 et 3,8 secondes, ce qui est plus qu’honorable avec leur poids affiché à 2,58 et 2,54 tonnes.

Ces nouveaux modèles arrivent en Europe avec des fonctionnalités improbables, à l’image d’un réfrigérateur intégré dans l’accoudoir central arrière, ou encore une bande LED sur le côté de la voiture pour écrire des messages ou afficher des émojis…

Une recharge pas si rapide

Le SUV HiPhi X se recharge en neuf heures sur une prise 11 kW en courant continu, tandis que la berline HiPhi Z en demande onze pour une puissance identique. La recharge rapide semble limitée à 140 kW de puissance maximale sur la HiPhi X et 100 kW sur la HiPhi Z. C’est peu.

À noter que les deux véhicules électriques sont équipés de la charge bidirectionnelle, qui permet d’alimenter des appareils électroniques jusqu’à 3,3 kWh directement via la prise de charge. Ils sont également livrés de série avec une pompe à chaleur qui permet d’optimiser l’autonomie en réduisant la consommation.

Pour l’heure, la date exacte des premières livraisons n’a pas encore été annoncée, mais cela ne devrait plus tarder. Les deux modèles seront ensuite suivis par la HiPhi Y, récemment dévoilée au salon de Shanghai. Les commandes devraient ouvrir dans le courant de l’année.

