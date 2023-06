Peugeot, Citroën, DS, Fiat et Opel : les détails du rappel massif de voitures électriques

Ce rappel massif de véhicules par le groupe Stellantis, qui inclut les marques Citroën, DS, Fiat, Opel et Peugeot, pose un sérieux défi. En cause, un dysfonctionnement potentiel du compresseur de climatisation qui pourrait engendrer une coupure de la chaîne de traction, rendant le moteur du véhicule récalcitrant à démarrer, voire le faisant caler en pleine route. Cette opération de rappel concernant environ 108 637 véhicules électriques en France nécessite une intervention technique dans un centre spécialisé

Dans une industrie qui s’oriente de plus en plus vers l’électrique, un rappel de cette ampleur soulève des questions cruciales. Le problème concerne la gestion du compresseur de climatisation par l’eVCU, ou l’unité de contrôle du véhicule électrique. C’est un module électronique qui gère tous les aspects de la conduite d’un véhicule électrique, y compris le système de traction ou de propulsion, la batterie, et les systèmes auxiliaires tels que la climatisation.

Dans le cas présent, le logiciel de l’eVCU pourrait mal gérer le compresseur de climatisation, provoquant potentiellement une coupure de la chaîne de traction, rendant le démarrage du véhicule impossible, ou pire, faisant caler le moteur en pleine route. Un tel scénario présente non seulement des désagréments, mais aussi des risques de sécurité évidents pour les conducteurs et les passagers.

Un passage à l’atelier technique est nécessaire

Dans une époque marquée par la numérisation et la connectivité, il pourrait sembler surprenant que ce rappel de véhicules électriques par Stellantis nécessite une intervention physique et ne puisse pas être réalisé à distance. Cependant, il y a une explication technique à cela.

L’erreur dans le logiciel de l’eVCU nécessite une mise à jour pour être corrigée. Cependant, contrairement à certains autres éléments du véhicule qui peuvent être mis à jour à distance grâce à la technologie de mise à jour over-the-air (OTA), le logiciel de l’eVCU n’est pas conçu pour recevoir de telles mises à jour à distance. De plus, très peu de véhicules sont dotés de la fonctionnalité de mise à jour OTA. Par conséquent, une intervention physique dans un centre technique est nécessaire pour effectuer cette mise à jour.

Les détails du rappel

Le rappel touche une grande partie des véhicules électriques du groupe Stellantis, soit environ 108 637 voitures en France.

Le nombre de véhicules concernés par marque se répartit comme suit :

Tous les véhicules concernés ont été produits entre 2019 et fin décembre 2022. Stellantis contactera les propriétaires concernés par courrier recommandé pour les informer de la nécessité de mettre à jour le logiciel de leur véhicule. Les propriétaires peuvent également vérifier si leur véhicule est concerné en entrant leur numéro de VIN sur le site de Stellantis.

