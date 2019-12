Nouvelle génération restylée à l’occasion du salon de Francfort, la gamme Smart EQ 2020, déclinée en trois versions, s’arme d’une grille tarifaire certes agressive, mais d’une fiche technique trop légère vis-à-vis de ses concurrentes électriques.

En confirmant sa présence au salon automobile de Francfort, organisé en septembre dernier, Daimler avait profité de cet incontournable rendez-vous allemand pour exhiber sa nouvelle génération de Smart électrique, sobrement intitulée Smart EQ 2020. Cette gamme composée de trois modèles que sont le Fortwo, Cabrio et Forfour (un quatre portes, quatre places) avait ainsi bénéficié d’un restylage esthétique pour l’occasion.

Conservatisme

À l’époque gardés sous silence, les prix de ce trio ont depuis été communiqués par le groupe d’outre-Rhin, rapporte le site spécialisé l’Argus. Sur le papier, la grille tarifaire établie par les équipes de l’entreprise pourrait sembler intéressante. Sauf que la fiche technique devrait rapidement faire déchanter les premiers intéressés : la motorisation et la capacité de la batterie ne changent en effet pas d’un iota.

Comptez donc sur un moteur de 60 kW (82 ch) pour un couple de 160 Nm, accompagné d’une batterie de 17,6 kWh. Résultats des courses : les Fortwo et Cabrio offrent une autonomie comprise entre 120 et 135 kilomètres selon le cycle d’homologation WLTP, tandis que la Forfour propose un rayon d’action oscillant entre 116 et 130 kilomètres. Citadine ou pas, la Smart n’arrive pas à la cheville de ses concurrentes.

La concurrence plus intéressante

À titre de comparaison, la Volkswagen e-up ! 2.0, Škoda CITIGOe iV et Seat Mii affichent une autonomie relativement similaire de 260 kilomètres, pour des coûts finaux relativement plus faibles. D’après Automobile Propre, les Smart EQ 2020 opteraient pour une recharge de 4,6 kW de série (temps de chargement : 4h), mais disposeraient aussi d’un chargeur embarqué de 22 kW (disponible en option), lequel redonnerait 80 % de jus en l’espace de 40 minutes. Un écran de huit pouces s’invite également entre le conducteur et le passager avant.

Disponibles en deux finitions — Passion et Prime — , les Smart EQ 2020 sont disponibles aux prix suivants (bonus écologique de 6000 euros non inclus) :