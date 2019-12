La Peugeot 308 s’émancipe du thermique : une hybride confirmée, une électrique envisagée

Dans le cadre d’une interview accordée à Automotive News, le CEO de Peugeot, en la personne de Jean-Philippe Imparato, a confirmé la conception d’une 308 hybride rechargeable, sans fermer la porte à une version 100 % électrique.

Peugeot est définitivement l’une des marques françaises les plus en avance en matière de mobilité électrique. Les projets se multiplient, se concrétisent et ouvrent la voie à une offre de plus en plus électrisée au fil des mois. En témoignent sa citadine e-208 et son SUV e-2008 introduits plus tôt cette année, sans oublier son van utilitaire e-Expert et son scooter de ville e-Ludix. Oui, la marque au lion se positionne petit à petit sur tous les segments.

« Quelque chose est en train de changer »

Au tour de sa berline compacte 308 de rejoindre la grande aventure de la prochaine décennie. Le CEO de l’entreprise Jean-Philippe Imparato a en effet confirmé la nouvelle dans le cadre d’une interview parue dans les colonnes d’Automotive News. Attendue pour l’année 2020, la troisième génération du véhicule aura le droit à une version hybride rechargeable basée sur la plateforme EMP2, déjà utilisée pour les plug-in hybrid 3008 et 508.

À l’avenir, le fleuron tricolore envisage même de concevoir une déclinaison 100 % électrique. Il faut dire que la demande semble de plus en plus intéressée par ce nouveau type de motorisation : « Quelque chose est en train de changer. Beaucoup de clients demandent désormais de l’électrique », assure l’intéressé, également enclin à partager les premiers chiffres de ventes de leur récente 208 nouvelle génération.

L’e-208, c’est 12 % des commandes

Depuis sa sortie en octobre dernier, cette dernière a recensé pas moins de 12 000 commandes au sein de l’Hexagone. Parmi ce lot, 12 % correspondent à la version électrique, indique M. Imparato. Des chiffres que Peugeot compte faire progresser au cours des prochaines années au regard de sa stratégie d’électrification pour le moins intense.