Porsche Taycan : pour rivaliser avec la Tesla Model S, la sportive allemande est prête à se brider

Le chef du pôle Recherche et Développement de Porsche, en la personne de Michael Steiner, a confirmé à Car Magazine le développement d’une Porsche Taycan d’entrée de gamme à un prix vraisemblablement inférieur à 100 000 euros. La sportive électrique viendrait alors directement concurrencer la Tesla Model S.

Longtemps teasée par le constructeur allemand Porsche, la Taycan électrique a finalement pointé le bout de son nez en septembre 2019 au travers de deux versions répondant aux noms — pour le moins saugrenus — de Turbo et Turbo S. Le binôme a ensuite été rejoint un mois plus tard par une variante moins onéreuse et moins puissante, la 4S.

Présentée comme une déclinaison milieu de gamme, cette 4S pouvait alors laisser présager l’arrivée d’un modèle entrée de gamme. Une hypothèse récemment confirmée par le patron de la R&D au sein de Porsche, Michael Steiner, lors d’un échange avec le site spécialisé Car Magazine.

L’intéressé a ainsi confirmé le développement d’une Taycan entrée de gamme à propulsion (la puissance moteur est transmise uniquement aux roues arrière), visant « tout particulièrement les marchés qui n’ont pas besoin de quatre roues motrices, comme la Chine, où les conditions climatiques ne requièrent pas ce type de motorisation », peut-on lire. L’Empire du Milieu devrait probablement être le premier marché visé dans le courant du cru 2021.

Cette quatrième variante aura aussi le droit à une batterie plus petite, tirant logiquement sa grille tarifaire vers le bas. À ce titre, M. Steiner a refusé de communiquer la moindre fourchette. Mais toujours d’après le média britannique, cette dernière pourrait voguer autour des 77 000 livres, soit environ 87 000 euros.

Faire des concessions

Un prix qui viendrait alors titiller celui de la Tesla Model S Grande Autonomie, vendue à 91 000 euros, bien que les deux automobiles n’appartiennent pas à la même catégorie de véhicule : sportive pour l’une, berline pour l’autre. Toujours est-il que la Taycan entrée de gamme proposera, à n’en pas douter, des performances plus faibles que ses grandes sœurs.

Pour rappel, la 4S se dote d’une batterie de 79,2 kWh lui conférant un rayon d’action de 407 kilomètres, lorsque sa vitesse de pointe tutoie les 250 km/h. L’exercice 0 à 100 km/h est quant à lui effectué en 4 secondes. Pour un prix total de 108 632 euros. Autant de chiffres qu’il faudra revoir à la baisse (ou à la hausse pour l’accélération) une fois la version finale intronisée.