Alfa Romeo se lance dans le 100 % électrique : un SUV compact et sportif au programme

Le constructeur italien Alfa Romeo lancera son tout premier véhicule 100 % électrique en 2022. Appartenant à la catégorie des SUV compacts, l’automobile s’appuiera notamment sur la plateforme eCMP de PSA.

Jusque-là orphelin de véhicule 100 % électrique, le catalogue d’Alfa Romeo devrait progressivement amorcer une transition écologique empruntée par la majorité des constructeurs automobiles. De ce fait, la filiale de Fiat Chrysler prépare actuellement sa toute première voiture électrifiée, un SUV compact attendu dans le courant de l’année 2022, rapporte Autocar.

Des mensurations similaires à celles du Peugeot e-2008

Pour l’occasion, le fabricant profitera de la fusion de sa maison-mère avec le groupe PSA pour s’appuyer sur la plateforme eCMP de l’entreprise française. Plateforme notamment utilisée par l’e-208 et l’e-2008. À ce titre, le futur SUV de la marque devrait peu ou prou reprendre les dimensions de ce dernier, bien que les spécifications de l’Alfa devraient être relativement différentes, assure le média britannique.

La société transalpine devrait en effet mettre l’accent sur la sportivité et les performances. « Nous resterons cohérents avec la sportivité d’Alfa Romeo, et utiliserons des moteurs électriques avec une approche axée sur la performance. Nous cherchons à répondre aux attentes des clients d’Alfa Romeo, mais aussi aux utilisateurs qui veulent plus de confort », a déclaré un porte-parole de la société.

Son artificiel

Aussi, un son artificiel conçu par les équipes d’Alfa accompagnera le conducteur lors de ses voyages. « L’idée n’est pas de créer un faux son pour retrouver le bruit d’un moteur thermique, parce que nous n’aurons pas d’éléments faux au sein d’une Alfa. L’idée est de créer un son spécifique qui apporte une émotion au conducteur et à la voiture. L’avantage d’une voiture électrique est son silence. Mais il existe aussi la possibilité d’avoir un mode agressif ».

Alfa Romeo a vécu un cru 2019 pour le moins délicat : 54 365 voitures ont été écoulées en Europe, soit une baisse de 50 % comparée à l’année précédente, indique Autocar. Le fabricant tentera de se relancer notamment au travers de son nouveau SUV répondant au nom de Tonale, dont une déclinaison hybride sera au programme. Date de lancement : 2021.