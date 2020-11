Lotus : un puissant SUV électrique haut de gamme est attendu pour 2022

D’après les informations du site spécialisé Autocar, Lotus se préparerait à sortir un SUV électrique haut de gamme d’une puissance minimale de 650 chevaux, attendu pour l’année 2022.

La marque automobile Lotus, principalement connue pour ses voitures sportives, s’est jusque-là montrée discrète en matière de voitures électriques. Seule une hypercar aux performances de haute volée et répondant au nom d’Evija a été dévoilée pour les plus fortunés et passionnés : comptez en effet 1,9 million d’euros pour mettre la main sur l’un des 130 exemplaires produits en édition limitée.

Un futur rival du Tesla Model X

Le fabricant semble désormais vouloir s’attaquer à une cible plus large en préparant un SUV 100 % électrique, à en croire les informations d’Autocar. Surnommée « Lambda » en interne — soit la onzième lettre de l’alphabet grec –, l’automobile se déclinerait en deux variantes d’une puissance respective de 600 et 750 chevaux. De beaux bolides en prévision, donc, qui pourraient aussi profiter d’une autonomie de 580 kilomètres.

Lotus nourrirait de grandes ambitions pour son modèle, qui aura pour mission de considérablement augmenter les volumes de ventes de la marque, en particulier aux États-Unis et en Chine, mais aussi de concurrencer un certain Tesla Model X. Le véhicule devrait donc se positionner sur le segment haut de gamme. Ce Sport Utility Vehicle électrifié est attendu dans le courant du millésime 2022.

Lotus se repositionne stratégiquement

À ce titre, cette nouvelle fait écho aux propos du PDG de Lotus, en la personne de Phil Popham, qui s’est récemment exprimé plus en détail sur le futur électrique du groupe. Ce type de motorisation fera partie intégrante de leur stratégie.

Une chose à laquelle nous croyons est l’avenir des véhicules à batterie électrique. Et notre objectif est d’en proposer dans le futur. L’électrique est vraiment bien adapté aux véhicules sportifs, tout particulièrement en ce qui concerne le couple, la répartition du poids, le design et la flexibilité des dynamiques.

Le projet « Lambda » a pour la première fait surface en 2016 sous l’ère Jean Marc Gales, directeur général de Lotus Cars entre 2014 et 2018. Initialement pensée pour devenir une hybride, l’automobile a visiblement évolué au fil des réflexions : l’arrivée du géant chinois Geely en tant qu’actionnaire majoritaire de Lotus en 2017 a peut-être joué un rôle.