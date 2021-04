Humble Motors One : ce SUV au toit solaire donne rendez-vous en 2024

Le marché des véhicules électriques ne manque jamais d'idées pour toujours plus innover, comme le montre aujourd'hui Humble Motors, une start-up californienne qui équipera un de ses modèles d'un toit solaire.

Ciblant un marché de niche avec un prix de départ à 109 000 dollars, le SUV Humble One ne manque pas d’atouts. Il faudra tout de même patienter quelques années avant que les réservataires de la première heure puissent profiter de leur véhicule exclusif.

Charger jusqu’à 100 kilomètres avec l’énergie du soleil

Le Humble Motors One a des atouts de taille sur le papier : plus de 800 kilomètres d’autonomie annoncée, une puissance de 1 020 chevaux, ce qui la place directement au niveau de ce qui est annoncé comme étant le plus performant aujourd’hui.

Mais ce qui va vraiment différencier ce véhicule des autres acteurs du marché, c’est sa capacité à récupérer l’équivalent de presque 100 kilomètres d’autonomie par jour, grâce à des panneaux photovoltaïques astucieusement répartis sur le toit, les portes, et même sur des ailes qui se déploient quand le véhicule est garé.

Un concept prometteur attendu pour 2024

Le site de Humble Motors propose dès aujourd’hui de réserver son SUV Humble One contre un paiement de 300 dollars, avec une date estimée de livraison en 2025. La production est quant à elle prévue pour l’année 2024, et il semblerait que de nombreux clients potentiels aient craqué : Humble Motors a annoncé avoir encaissé plus de 20 millions de dollars en réservations, ce qui ferait autour de 70 000 unités.

Avec un véhicule porté sur la possibilité de se passer de prise de courant au quotidien, Humble espère conquérir un public qui n’a jusqu’à présent pas passé le cap de la voiture électrique. Si la majorité des clients potentiels de ce segment n’auront sans doute pas la somme requise pour acquérir le Humble One, le concept reste néanmoins intéressant.

Si au quotidien, les propriétaires ont la possibilité de ne jamais brancher leur voiture, nombreux citadins pourraient considérer un véhicule électrique lors de leur prochain changement de monture. Mais pour que cela se démocratise avec une offre à des prix plus abordables, Humble devra prouver que son concept est viable. Un début de réponse arrivera en 2024 lorsque la production démarrera.