Pourquoi les stations-service devraient afficher le tarif de la charge électrique

Une initiative d'une station-service indépendante met en exergue un problème de la voiture électrique. Le coût d'une charge électrique dépend de très nombreux paramètres, il est difficile de s'y retrouver.

Aubagne est une commune située dans le département des Bouches-du-Rhône en région Provence-Alpes-Côte d’Azur dans le sud-est de la France. C’est dans cette ville qu’une petite station-service indépendante a décidé d’afficher publiquement le prix de la charge électrique. Cette station-service propose deux bornes de recharge en courant continu, dont une rapide de 50 kW.

Vous remarquerez d’ailleurs que l’enseigne a utilisé l’unité kW au lieu de kWh, mais l’initiative est très intéressante. Pour rappel, les stations-service sont obligées d’informer sur les prix qu’elle pratique concernant l’essence, le diesel… ainsi qu’en temps réel sur le site gouvernemental prix-carburants.gouv.fr.

De nombreux facteurs

Comme le prix des carburants fossiles, le prix de l’électricité dépend de très nombreux paramètres. Il dépend avant tout du marché européen de l’énergie, qui fixe les prix. Il dépend également de la politique tarifaire des réseaux… On se retrouve donc avec des tarifs qui dépendent de la zone où on se situe, du réseau utilisé, des cartes de recharge et même de la voiture que l’on a.

De plus, certains réseaux vont facturer à la minute, comme Ionity. Le tarif de charge dépendra donc de la puissance de charge de votre voiture. Précisons que l’application Chargeprice permet de comparer les tarifs des bornes de charge en fonction des cartes et autres abonnements.

Bref, l’absence de clarté sur les tarifs des charges est un frein à l’acquisition d’un véhicule électrique et une réelle difficulté pour les utilisateurs, qui doivent souvent attendre d’avoir un reçu pour connaître précisément le coût de leur dernière charge. L’initiative de la station-service d’Aubagne, même si elle reste imparfaite en l’état, est une bonne chose.

Un tarif indicatif du coût aux 100 kilomètres

Mais rassurez-vous, les choses vont changer… En effet, une directive européenne portant sur la transition énergétique dans les transports a souhaité instaurer une méthode commune de comparaison des prix des carburants alternatifs. Cette mesure est applicable depuis le 7 décembre 2020 dans toute l’Union européenne, elle devrait donc arriver bientôt en France.

Cet indicateur devrait donner un tarif indicatif du coût aux 100 kilomètres. Un calcul déjà critiqué… Toutes les voitures ne consomment pas en effet la même quantité d’électricité. Ces tarifs par distance sont calculés en prenant la moyenne des consommations des trois véhicules les plus vendus par carburant l’année précédant l’affichage. Le nombre obtenu est ensuite multiplié par le prix moyen du plein sur les trois mois précédant le renouvellement des affiches. Bref, il reste intéressant, car il permet de comparer le tarif entre les bornes de charge.

Depuis 2021, les stations-service peuvent désormais afficher leurs prix selon ce modèle même pour les carburants fossiles. En plus des prix habituels en euro/L, elles peuvent aussi mettre en place un tarif en euro/100 km. D’après ces calculs, l’électrique coûterait moins de 50 % du prix du diesel ou de l’essence pour une même distance parcourue…

