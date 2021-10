Secretlab : 3 idées reçues sur les chaises gamer qui ne sont plus vraies aujourd’hui

Laideur, inconfort et mauvais goût, nombreux sont les « défauts » que l’on attribue aux chaises gaming alors même qu’elles ont énormément évolué ces dernières années. Il est donc temps de déconstruire les trois a priori les plus répandus sur les sièges gamer.

Les idées reçues concernant les périphériques gaming sont légion. Une « mauvaise réputation » qui trouve ses origines dans les choix des constructeurs qui ont pendant longtemps proposé des produits aux lignes agressives, à l’ergonomie douteuse et à l’esthétique plus que discutable.

Évidemment les chaises pour joueur et joueuse n’échappent pas à l’opprobre. Pourtant, ces dernières années, les constructeurs ont beaucoup travaillé pour en faire un accessoire tout à fait recommandable. Voilà pourquoi nous vous proposons aujourd’hui, à travers l’exemple de Secretlab, de revenir sur trois mythes à propos des chaises gaming, qui ne sont plus valables aujourd’hui.

Les chaises gaming sont difficiles à monter

C’est le mythe le plus facilement réfutable : non, les chaises gaming ne sont pas difficiles à monter. Pas plus que n’importe quelle autre chaise de bureau ou qu’un meuble en kit. La plupart des chaises gaming actuelles s’assemblent facilement, à l’aide d’un simple tournevis et d’une clef Allen. Il ne faut pas plus d’une quarantaine de minutes, maximum, à une personne seule pour monter le fauteuil sereinement.

L’un des meilleurs exemples est la chaise Secretlab Titan EVO 2022. Livré dans un seul carton, ce siège gaming ne nous a demandé que 38 minutes pour être entièrement assemblé. Il faut dire que toutes les pièces sont conçues pour s’emboiter facilement. Les instructions de montage se trouvent sur une unique feuille A3 et sont suffisamment détaillées pour s’en sortir sans difficulté. D’autant que Secretlab fournit tous les outils nécessaires (une clé Allen et un tournevis sont présents dans le carton) pour vous éviter de sortir la boîte à outils.

Lors du montage, nous vous conseillons d’utiliser les protections en mousse du carton pour protéger votre sol. Vous allez être amené à appuyer sur le pied pour inclure les roulettes. Le « tapis » de mousse vous permettra d’éviter les rayures ainsi que les dérapages involontaires de la chaise.

Les chaises gaming sont laides

Nous ne sommes pas là pour juger les goûts et les couleurs, mais Secretlab s’est attelé à proposer une esthétique différente pour ses chaises des sempiternelles couleurs criardes « gamers », les lignes agressives et les motifs en forme de dragons, éclairs ou jet d’acide.

Les sièges Secretlab Titan EVO 2022 profitent donc d’un design sobre, avec des coloris allant du plus neutre au plus flamboyant. Celles et ceux qui veulent intégrer leur siège Secretlab à leur intérieur sans jurer avec la décoration ambiante peuvent se tourner sur des modèles sobres comme l’édition « Royal » (bleue et blanche), « Black » (noire) ou Classic (blanche et noire).

Les féru.e.s d’E-sport auront vite fait de se tourner vers les chaises aux couleurs de leur équipe préférée comme les G2, les Cloud9 ou les Evil Geniuses. Enfin, Secretlab propose des fauteuils inspirés par la pop-culture. De Monster Hunter à Cyberpunk 2077 en passant par Batman, Superman, les maisons de Game of Thrones ou certains héros de League of Legends, les sérivores et autres joueurs trouveront rapidement leur bonheur.

La personnalisation est poussée jusqu’au choix des matériaux qui composent le fauteuil. La plupart des chaises sont en similicuir hybride NEO. Six d’entre elles sont disponibles en tissu SoftWeave Plus. Et si vous courez après le luxe, Secretlab propose également un fauteuil intégralement en cuir nappa.

Les chaises gaming sont inconfortables

Tou.te.s les joueurs et joueuses PC vous le diront, il est important de profiter d’une assise confortable lorsque l’on passe plusieurs heures à jouer. Pourtant les chaises gaming, spécialement conçues dans ce but, se traînent la réputation d’être inconfortables. Une notoriété certes vraie pour les fauteuils d’entrée de gamme, mais qui tient du mythe lorsque l’on regarde le siège Secretlab Titan EVO 2022.

Il faut dire que le constructeur n’a pas fait les choses à moitié. La Titan EVO 2022 est entièrement réglable, du pied aux accoudoirs en passant par le dossier et l’assise. Disponible en trois tailles (S, Regular et XL), ce fauteuil s’adapte à toutes les morphologies, de 1,50 à 2,05 m et jusqu’à 180 kg.

Outre la hauteur du siège, comme sur une chaise de bureau classique, il est possible d’ajuster l’inclinaison du dossier jusqu’à 165°. Il est ainsi possible de s’allonger afin de profiter d’un moment de détente après une longue session de jeu ou de travail.

La véritable innovation de Secretlab réside dans le dossier du fauteuil, celui-ci accueille un système de soutien lombaire particulièrement bien pensé. À l’aide de deux vis situées de chaque côté de la chaise, il est possible d’ajuster le soutien lombaire de haut en bas ainsi qu’en profondeur. Cela permet un maintien optimal de votre colonne vertébrale, quelle que soit votre position.

De même les accoudoirs s’ajustent à l’horizontale comme à la verticale et peuvent même pivoter pour s’adapter aux positionnements de vos bras. Tous les boutons de réglage sont facilement accessibles et ne requièrent aucun outil.

Enfin, l’appuie-tête est en mousse à mémoire de forme, tout en étant magnétique pour se fixer où bon vous semble sur le haut du dossier. Il offre un véritable confort, notamment en position allongée.

Ceci dit, si la Secretlab Titan EVO 2022 se destine avant tout aux joueurs et joueuses, elle est tout aussi appréciable pour les sessions de télétravail. En effet, les passionné.e.s de jeu vidéo ne sont pas les seul.es à passer de longues heures devant un ordinateur. Un siège aussi personnalisable permet de réduire considérablement les problèmes de dos amenés par une mauvaise assise.

L’expertise Secretlab

Pour développer sa Titan EVO 2022, le constructeur singapourien n’a pas sorti un fauteuil de son chapeau magique. Ce ne sont pas moins de 932 prototypes qui sont passés entre les mains des ingénieurs R&D de l’entreprise avant de trouver la bonne formule. Des chaises qui ont subi plus de 50 000 heures de tests afin de résister à un usage quotidien.

La Secretlab Titan Evo 2022 est donc l’aboutissement de ces longues heures de recherches, cumulées aux nombreux retours des utilisateurs des précédentes générations de fauteuils.

L’avantage est que la Secretlab Titan EVO 2022 bénéficie d’une extension de garantie allant jusqu’à 5 ans. Mieux, elle jouit d’une extension de garantie gratuite de deux ans si vous partagez une photo de votre chaise Titan EVO 2022 sur les réseaux sociaux.

Concernant le prix, les fauteuils Secretlab Titan EVO 2022 sont proposés à partir de 499 euros. Les éditions spéciales, elles, démarrent à 529 euros. Expédiée depuis la Pologne, la chaise arrive en quelques jours chez vous.