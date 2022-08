GTA 6 : aucun jeu ou film ne fera mieux… l’énorme ambition de Rockstar Games

Rockstar Games veut faire de son prochain GTA un nouveau standard pour l'industrie du divertissement.

GTA 6 est sans aucun doute le jeu vidéo le plus attendu de l’industrie. Rockstar Games le sait et aurait entamé une profonde transformation du studio pour développer le jeu dans de bonnes conditions. Les attentes ont encore été relevées quand on en a appris plus sur le jeu : on devrait incarner une femme parmi les protagonistes du jeu, et la ville choisie serait Miami, c’est-à-dire Vice City.

Lors de la présentation des résultats financiers, Take-Two Interactive, l’éditeur de la franchise GTA et maison mère de Rockstar Games, est revenu sur les attentes de GTA 6 en distillant quelques infos supplémentaires.

Créer le « benchmark » du divertissement

Le patron de Take-Two, Strauss Zelnick, a été assez clair dans ces déclarations. Le prochain GTA va « établir des benchmarks créatifs pour la série, notre secteur et l’ensemble de l’industrie du divertissement ». Par benchmark, Strauss Zelnick entend des jalons que GTA 6 devra poser pour se distinguer de la concurrence.

Au-delà du jeu vidéo, ses propos visent toute l’industrie du divertissement, ce qui intègre aussi les séries, la musique et bien sûr le cinéma. Autant dire que l’homme a des franchises comme Marvel dans le viseur et compte bien continuer d’établir Grand Theft Auto parmi les grands noms.

Pour cela, le studio peut s’appuyer sur les succès précédents de GTA. Les résultats financiers du groupe étaient l’occasion de rappeler que GTA 5 approche les 170 millions d’unités vendues à travers trois générations de console, depuis la PlayStation 3 et la Xbox 360 en 2013.

Impossible d’en savoir plus sur le contenu du jeu pour le moment. D’après Bloomberg, le développement avance bien et le lancement du jeu serait prévu pour l’horizon 2024/2025.

