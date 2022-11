Pourquoi McDonald’s a créé sa chaise gaming (plutôt moche)

Dans une vidéo postée sur Facebook, McDonald's a présenté sa chaise gaming « McCrispy Ultimate Gaming Chair », rien que ça. Malheureusement pour vous, vous ne pourrez pas vous la procurer, puisqu'il n'existe que quelques exemplaires qui ne sont pas en vente.

McDonald’s et gaming font apparemment bon ménage : quoi de mieux que de manger un burger tout en jouant sur son PC ou sa console ? La chaîne de fast-food a réuni définitivement ces deux activités avec sa chaise gaming conçue à la fois pour manger et pour jouer.

Une chaise gaming McDonald’s multifonctions

Avec un revêtement en cuir jaune et noir, ce siège adopte une forme baquet, qu’on trouve dans les voitures de course… et dans les chaises gaming. Pour le confort, il est équipé d’accoudoirs rembourrés, d’un coussin lombaire et d’un coussin de tête sur lequel on trouve le fameux « M ». Du cuir, ce n’est pas forcément le meilleur revêtement pour éviter les taches ; pour palier à ça, McDonald’s a indiqué qu’il était antitache.

Le plus intéressant sur cette chaise gaming McDonald’s, ce n’est pas la couleur (on s’en doute), ni sa qualité, mais bien les supports aux côtés des accoudoirs. D’un côté, on trouve un support pour y mettre le cornet de frites et les sauces (on ne débattra pas sur la meilleure ici, désolés). De l’autre, une boîte qui peut se refermer pour garder au chaud votre burger.

Vous ne pourrez pas acheter cette chaise gaming

Si vous étiez déjà avec votre carte bancaire dans la main pour acheter cette chaise, navré de vous l’annoncer, mais ce ne sera pas possible. Il n’existe en fait que quelques exemplaires, qui ne sont pas en vente malheureusement (ou heureusement ?).

McDonald’s utilise en fait ce produit dérivé particulier pour faire la promotion d’un burger en Grande-Bretagne, le McCrispy. La division britannique de la chaîne de restauration rapide a organisé un concours par tirage au sort pour tenter de remporter le fauteuil.

