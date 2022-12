Loupedeck Live S : le Stream Deck n’est pas tout seul sur la place

Le Loupedeck Live S est une nouvelle console qui vise à concurrencer directement le Stream Deck.

Le mois dernier, en novembre 2022, Elgato a dévoilé le Stream Deck Plus. Cette version « plus » est l’évolution du modèle de base, avec moins de boutons, mais des boutons rotatifs et un second écran tactile qui feront la différence par rapport aux versions précédentes.

Voici désormais le Loupedeck Live S. C’est le plus petit pad macro de Loupedeck, avec une disposition (sans surprise) semblable à celle du Loupedeck Live. Le Live S n’est pas beaucoup plus grand qu’un iPhone 13 Pro, il mesure 15 cm de large et 8,6 cm de profondeur.

Concurrent du Stream Deck

Ce que l’on appelle une console est un accessoire très utilisé pour le streaming, mais aussi pour lancer un jingle, zoomer sur un contenu, ajuster une musique d’ambiance ou ouvrir une application, sans avoir à manipuler un clavier ou une souris. Les consoles Loupedeck sont également connues pour faciliter également la post-production de contenus de streaming évidemment.

Il est logé dans un châssis en plastique noir mat, pour un poids de 168 g. Il est livré avec un support amovible, pour le rendre transportable, contrairement au Stream Deck+, qui a un support fixe. Le Live S dispose d’un écran tactile divisé en 15 boutons tactiles, avec des cadrans analogiques (deux sur le côté gauche) et de quatre boutons RGB tactiles (un à gauche, trois à droite).

Le Loupedeck Live S reste très comparable au Stream Deck, il est compatible macOS et Windows, avec ue intégration native des logiciels de streaming (Twitch, OBS, Streamlabs ou Voicemod) ainsi que des plugins adaptés aux programmes créatifs (Adobe Lightroom et Final Cut Pro). D’ailleurs, la prise en charge native des applications Adobe est l’un des grands avantages de Loupedeck par rapport à Elgato.

Bref, le Live S est disponible dès aujourd’hui, début décembre 2022, pour 179 euros. Il vient compléter la gamme déjà très complète de Loupedeck.

