Vita3K : l’émulateur ressuscite la PS Vita sur Android

Après des années d'existence sur PC, l'émulateur Vita3K fait une entrée remarquée sur Android. Il permet donc désormais de lancer certains des titres iconiques de l'ancienne console portable... sur votre smartphone.

Console au succès d’estime indéniable, mais au succès commercial malheureusement bien moins manifeste, tout du moins en occident, la PS Vita avait fini par être abandonnée par Sony en fin d’année 2019. Une partie de son catalogue reste néanmoins accessible depuis plusieurs années au travers de l’émulateur Vita3K, lancé en 2018 sur PC. Un outil qui débarque à présent sur Android.

Ce portage Android de Vita3K, qui n’a pas été de tout repos, lit-on, permet donc de jouer à certains des jeux emblématiques de la console portable sur smartphone. Pour ce faire, il faut au préalable télécharger l’émulateur à cette adresse, puis l’installer manuellement sur votre mobile.

Un émulateur encore brut de décoffrage… mais les bases sont là

Comme le précise XDA Developers, Vita3K pour Android est toutefois loin d’être immaculé. L’émulateur souffre de nombreux problèmes de jeunesse (bugs, interface graphique perfectible, optimisation problématique pour certains titres…), mais il profite de bases saines pour s’améliorer par la suite. La version initiale de Vita3K Android peut, par exemple, utiliser des pilotes personnalisés pour les iGPUs Adreno, elle supporte également Vulkan et profite de nombreuses modifications qui devraient permettre d’aboutir, par la suite, à un outil d’émulation réellement convaincant.

À noter que l’émulateur n’est pour l’instant compatible qu’avec les appareils Android 64 bits, fonctionnant sous Android 7.0 Nougat (ou plus récent), et disposant du support pour Vulkan 1.0 (ou plus récent). Projet open-source sous licence GPLv2, il ne sera toutefois pleinement partagé que d’ici quelques mois. Pour l’instant, l’équipe de développement à l’origine de Vita3K pour Android se limite à des APK précompilés, accessibles sur GitHub.

Compatible avec certains des meilleurs jeux de la PS Vita (dont Persona 4, Uncharted, ou encore Hotline Miami, pour ne citer qu’eux), Vita3K est un outil légal. Rappelons néanmoins que pirater des jeux PS Vita pour les faire fonctionner, à l’aide de l’émulateur, ne l’est pas. Pour rester dans les clous, la seule manière (légale) de profiter de Vita3K est de numériser par ses propres moyens des jeux détenus sur support physique.

Utilisez-vous Google News (Actualités en France) ? Vous pouvez suivre vos médias favoris. Suivez Frandroid sur Google News (et Numerama).