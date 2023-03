Second Life, le métavers avant l’heure, est bientôt de retour sur mobile

Ancêtre du métavers, Second Life arrive sur iOS et Android près de deux décennies après son lancement initial sur PC... une plateforme qu'il n'avait jusqu'à présent jamais quitté.

Bref phénomène vidéoludique des années 2000, et lieu virtuel d’affrontement politique entre les équipes de Nicolas Sarkozy et de Ségolène Royal lors de la campagne présidentielle de 2007, Second Life est l’archétype du Métavers avant l’heure. 20 ans après son lancement sur PC, le jeu vidéo social de Linden Lab arrive sur smartphones et tablettes au travers d’une application mobile attendue prochainement sur iOS et Android.

Comme le précise l’équipe de développement du titre, ce n’est pas tout à fait la première fois que Second Life tente d’entrer sur le marché mobile… mais cette fois, le studio semble fermement décidé à mener ce projet à son terme. Preuve en est dans la vidéo dévoilée pour l’occasion. On y voit le titre animé sur un smartphone Android, et l’on apprend qu’il fonctionne à l’aide du moteur 3D Unity Engine.

Second Life bientôt sur smartphones et tablettes

« Nous avons essayé de ne pas trop compromettre la fidélité graphique », a indiqué le Vice-président chargé de l’ingénierie de Linden Lab, ajoutant que « tout est encore reconnaissable ».

Une fois terminée, la version mobile de Second Life devrait en outre permettre « à peu près tout ce que vous pouvez faire sur la version de bureau du jeu, sans être lié à votre ordinateur », a pour sa part commenté le Vice-président chargé de l’exploitation du titre.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

En l’occurrence, l’expérience mobile devrait être cross-plateform avec la version PC. L’équipe de développement souhaite d’ailleurs que les joueurs vivent la même expérience sur leur téléphone ou sur leur ordinateur… et qu’ils puissent jouer les uns avec les autres sans être pénalisés par la plateforme employée. Un concept également très important pour la viabilité économique du jeu, reposant beaucoup sur sa communauté.

Quant au lancement de cette mouture mobile, Linden Lab ne donne pas encore de date précise, mais l’on apprend quand même qu’une première bêta de Second Life sur iOS et Android sera disponible plus tard cette année.

Envie de rejoindre une communauté de passionnés ? Notre Discord vous accueille, c’est un lieu d’entraide et de passion autour de la tech.