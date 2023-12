GTA VI : tout ce que nous apprend le premier trailer du jeu

La première bande-annonce de GTA VI nous apprend plusieurs détails sur ce que pourrait proposer le jeu à sa sortie en 2025.

GTA VI a dévoilé une première bande-annonce d’une minute et trente secondes. Si Rockstar Games a dû revoir légèrement son calendrier suite à une fuite, cela n’a pas empêché le trailer d’avoir le succès escompté et même encore plus : à l’heure où nous écrivons ces lignes, la vidéo a amassé 63 millions de vues, alors que la première bande-annonce de GTA V est à 97 millions de vues 12 ans après.

Loin de nous l’idée de sur-analyser la vidéo image par image, vous trouverez une pléthore de vidéos YouTube zoomant sur chaque pixel pour ça, on retient quelques enseignements de ce trailer.

Un monde ouvert encore plus vaste

L’important dans un monde ouvert, c’est évidemment ce monde. Et celui-ci s’annonce encore plus vaste que jamais avec une zone urbaine dense et étendue, bien plus que dans le Los Santos de GTA V, mais aussi d’autres environnements autour de cette ville.

En effet, à l’instar de la véritable ville de Miami, Vice City sera entourée de plusieurs autres biomes qui offriront une belle variété de décors. On pense bien sûr aux Everglades, ce parc national qui prendra un autre nom dans le jeu, mais qui offrira une immense zone marécageuse dans lequel on s’attend à faire de nombreuses missions.

Il y a aussi les Keys de Floride, ces petites archipelles d’iles reliées par une route longue de prés de 150 km dans la vraie vie. On y voit clairement une représentation dans la bande-annonce et au vu de leur importance dans la culture floridienne, ils ne seront pas présents que pour le tourisme.

Comme à son habitude, Rockstar a voulu s’inspirer de la véritable géographie des lieux : un utilisateur reddit a révélé qu’il y a deux ans, des employés du studio avaient profité de visites privées du musée d’art de Miami, qu’on imagine être un lieu qui sera explorable dans le jeu.

Une ville encore plus vivante

L’un des aspects les plus bluffants dans ce trailer réside dans la densité de la foule. Que ce soit dans les rues bondées, les plages, les nightclubs et même les zones résidentielles, tout semble peuplé de vie. La foule est plus dense, mais aussi plus diversifiée, avec de nombreux profils corporels, mais aussi vestimentaires, quand tout pouvait tendre à se répéter dans GTA V.

C’est encore ce qui fait défaut à des jeux en monde ouvert pourtant très modernes comme Cyberpunk 2077, dont la ville est jugée encore maintenant peu vivante, malgré les dernières mises à jour.

C’est cette densité qui rend le monde vivant, mais aussi le comportement des PNJ (personnages non-joueurs) qui va aider à inscrire le joueur comme faisait partie d’une population. Rockstar Games avaient notamment fait évoluer les différentes routines de ces PNJ dans Red Dead Redemption 2 et on s’attend ici à ce que la technologie fasse encore des progrès.

Une ville à explorer en plusieurs phases

C’est l’un des détails les plus partagés depuis la sortie de cette bande-annonce : sur le visuel de fin (qui s’apparente à une jaquette, soit dit en passant), Lucia porte un bracelet électronique. Sachant que nous la voyons dès les premières secondes de ce trailer en prison, on peut donc supposer qu’elle se retrouve alors en liberté conditionnelle.

Ce bracelet pourra être une astuce afin de bloquer le joueur dans certaines zones au début du jeu, ce que certains des précédents opus ont aussi fait : GTA Vice City empêchait de traverser les ponts à cause des tempêtes tropicales alors qu’ils étaient complètement détruits dans GTA III. On apprécie voir Rockstar Games revenir à cette approche alors que l’entièreté de la ville de GTA V était explorable dès le début du jeu.

L’usage des réseaux sociaux prend de l’importance

On en parlait dans un précédent article, mais les réseaux sociaux semblent prendre une place prépondérante dans GTA VI. Dans chaque scène, les personnages se font filmer par un téléphone, y compris en arrière-plan.

De nombreuses séquences montrent une interface d’application fortement inspirée de TikTok et d’Instagram. Le joueur pourra visiblement consulter les contenus « viraux » du moment et, on l’imagine, filmer des PNJ qui pourront réagir au fait d’être filmés. En plus d’être thématiquement dans le ton du jeu, il se pourrait donc que la présence des réseaux sociaux soit une vraie mécanique de gameplay.

Des véhicules encore plus nombreux… notamment sur l’eau

Chaque version de GTA apporte son lot de nouveaux véhicules à conduire. Et il semblerait que ce nouvel opus ne déroge pas à la règle. En plus du retour de certaines voitures emblématiques de la série, on peut aussi remarquer la présence de véhicules typique du paysage floridien comme les yachts, mais aussi les fan boats qui permettront d’explorer les Everglades.

On imagine d’ailleurs que Rockstar Games n’hésitera pas à importer de nombreux véhicules déjà présents dans GTA Online : le mode multijoueur de GTA V en contient plus de 700, dont beaucoup absents de la campagne solo.

Un duo de personnages au centre du gameplay

Si on savait qu’un personnage féminin allait enfin être au centre de l’histoire du jeu, la bande-annonce de GTA VI met bien en avant un duo : Lucia et Jason. Beaucoup d’observateurs ont fait le rapprochement avec Bonnie & Clyde (ou bien Natural Born Killers d’Oliver Stone) et il semblerait que le jeu semble sa narration autour de Lucia.

Maintenant à savoir quelle mécanique le jeu adoptera, notamment s’il sera possible de passer de l’un à l’autre à l’instar de Marvel’s Spider-Man 2 ou si Jason sera un personnage secondaire qui assistera Lucia dans les moments clés. On planche pour la première solution, même s’il est évidemment trop tôt pour se prononcer avant la sortie du jeu en 2025.