Les Steam Awards étaient un troll géant : je ne peux pas croire le contraire

Valve a dévoilé les résultats des Steam Awards 2023 après plusieurs semaines de votes par les joueur•euses. À la vue des résultats, difficile de ne pas croire à un troll.

La fin de l’année est toujours l’occasion de désigner les meilleurs jeux qui ont marqué l’année. Chez Steam, on se permet de dépasser légèrement sur l’année suivante pour vraiment attendre une clôture complète. C’est donc le mardi 2 janvier au soir que Valve a dévoilé les résultats des votes pour les Steam Awards 2023. Le monde entier a pu découvrir les grands gagnants, et le moins que l’on puisse dire c’est qu’ils ont surpris beaucoup de monde. Au point de croire à un troll de grande envergure.

Starfield : « gameplay le plus innovant »

Deux jeux en particulier ont surpris par leurs prix. Tout d’abord, le RPG Starfield de Bethesda qui gagne le prix du gameplay le plus innovant de 2023 avec description « l’équipe créative derrière ce jeu est à l’avant-garde de l’expérimentation, alliant nouvelles perspectives et surprises époustouflantes. L’enthousiasme, l’inspiration et le divertissement étaient au rendez-vous grâce à l’originalité et à la fraicheur singulières de ce jeu ».

Attention, il ne s’agit pas de piétiner Starfield. Le jeu est l’une des plus grosses ventes sur Steam en 2023, et il a pu marquer de nombreux joueurs et joueuses. Mais il est totalement impossible qu’il ait pu les marquer par « l’innovation de son gameplay » ou son « originalité ». Bethesda revendique quasiment ce manque d’innovation : il s’agit d’un jeu 100% Bethesda avec le même ADN que Fallout ou The Elder Scrolls Skyrim, mais 10 ans plus tard. Cela a d’ailleurs été pointé du doigt par la majorité de la presse. Cela n’en fait pas nécessairement un défaut du jeu par ailleurs. C’était aussi le cas de Marvel’s Spider-Man 2 sorti la même année. Un jeu qui n’innove pas vraiment, mais très plaisant à jouer. Le cas de Starfield a tout de même un peu plus divisé. Sur Steam, le jeu affiche des évaluations « moyennes » et les évaluations récentes sont « plutôt négatives ». Une sévérité très rare pour un jeu de ce calibre.

Bref non, même en aimant le jeu, il est impossible de dire objectivement qu’il s’agit d’un jeu « innovant » dans son gameplay.

Red Dead Redemption 2 : un jeu sur la durée ?

Red Dead Redemption 2 a également gagné un prix malgré une sortie en 2019. Et pour cause, il a remporté la catégorie « amour indéfectible », un nom que l’on peut trouver mal traduit par rapport à l’original « labor of love » qui désigne « ce jeu est sorti depuis un moment. Il a fait ses premiers pas il y a bien longtemps, mais, en bonne mère, l’équipe continue de materner et soutenir sa création. Ce jeu, jusqu’à ce jour, reçoit encore du nouveau contenu après toutes ces années ». Autrement dit, il s’agit d’un jeu soutenu par ses développeurs sur la durée. Là encore, difficile de ne pas penser à un troll. Red Dead Redemption 2 est plutôt connu pour avoir un mode en ligne qui a été vite laissé de côté par Rockstar Games qui a préféré privilégier le développement de GTA Online, et sans doute de GTA VI.

On est donc très loin des efforts d’une équipe de développement comme celle de No Man’s Sky, ou parmi les finalistes des Steam Awards, des jeux comme Deep Rock Galactic, Rust ou Apex Legends. On a presque l’impression que les joueurs ont dénoncé un jeu connu pour ses manquements dans la catégorie désignée.

Pas de surprise pour le reste

En fait, on ne serait pas vraiment surpris de découvrir qu’une communauté sur Reddit, Discord ou un forum en ligne a conjointement décidé de détourner les votes. Rappelons si ce n’était pas claire que ce sont les joueurs et joueuses Steam qui ont voté pendant plusieurs semaines pour désigner les gagnants de ces prix. Un rappel également que la désignation des prix de l’année uniquement par un vote du public n’est sans doute pas la bonne démarche à adopter.

Le reste des prix choque moins. Le jeu de l’année est sans surprise Baldur’s Gate 3. Le meilleur jeu « mieux à plusieurs » est Lethal Company, et d’autres jeux marquants de l’année comme Dave the Diver ont gagné leurs récompenses.