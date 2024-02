Comment The Day Before est devenu la plus grosse arnaque vidéoludique de ces dernières années

Un documentaire dévoile les coulisses du développement érratique de The Day Before, le jeu de survie qui a fait polémique que le studio Fntastic mette la clé sous la porte en janvier dernier.

C’est surement la plus grosse arnaque vidéoludique de ces dernières années : après avoir entretenu les attentes pendant des années, The Day Before a terminé sa course seulement quelques jours après sa sortie sur Steam.

Entre bandes-annonces aux fausses promesses, buzz alimenté par les médias et même Nvidia, le MMO post-apocalyptique du studio Fntastic, maintenant fermé, est maintenant de l’histoire ancienne.

Maintenant, de nouvelles informations nous permettent d’y voir plus clair sur l’affaire The Day Before. Un documentaire produit conjointement par deux médias allemands, Game Two et GameStar, vise à comprendre comment un tel fiasco a pu se produire en sondant l’histoire du studio et en interrogeant certains de ses employés.

Un jeu qui n’existait pas

Selon les sources des deux médias, le jeu n’existait tout simplement pas lors de son annonce en 2021 et n’était qu’au stade prématuré de prototype.

S’il est coutumier de montrer en vidéo ce qu’on appelle une vertical slice, à savoir une séquence de gameplay montrant les différents systèmes et mécaniques d’un jeu, celle-ci est généralement tirée d’un jeu en cours de développement.

La première bande-annonce de The Day Before, celle qui a inscrit le jeu dans le radar de millions de joueurs, était basée sur une autre build du jeu, développée spécialement pour l’occasion, mais totalement injouable et criblée de bugs. Le jeu présenté dans ce trailer n’existait tout simplement pas.

Des changements de cap constants

À ses débuts, The Day Before devait être un petit jeu de survie dans un environnement neigeux avec des graphismes style « cartoon », probablement plus dans la veine d’un Overwatch ou Fortnite. Mais désireux de se faire un nom dans un marché ultra-compétitif, les frères Gotovtsev, fondateurs du studio, ont décidé de changer complètement de cap :

Nous avons décidé d’élever nos standards. Nous pensions que nous avions besoin d’un coup d’éclat, c’est pour cela que nous nous sommes mis à développeur des jeux triple A.

Le jeu aurait complètement changé d’échelle et donc d’ambition, en adoptant un style plus photoréaliste, proche des grosses productions dont il s’inspire (The Division, The Last of Us, Call of Duty et bien d’autres).

Ces inspirations auraient grandement influencé le développement du jeu. Plusieurs sources évoquent le module de création de personnages, qui a connu plusieurs refontes pour s’inspirer tour à tour de GTA Online, Hogwart’s Legacy et finalement Baldur’s Gate III. Si The Day Before devait se dérouler dans un contexte urbain plus oppressant, le jeu a adopté une esthétique plus lumineuse et « amicale » lorsque l’un des frères Gotovtsev s’est mis à jouer à Spider-Man 2.

Preuve encore de l’inconstance du management du studio, qui voulait au fond répliquer le succès de ces titres. Pire encore, les employés auraient découvert que le jeu était un MMO lors de la sortie d’une de ses bandes-annonces.

Du travail « volontaire » et des employés sanctionnés

Mais c’est quand on s’intéresse aux conditions de travail des employés de Fntastic que les choses se gâtent. Plusieurs sources évoquent l’implication de nombreux employés travaillant sur la base du volontariat, issus de Russie ou d’autres pays de l’Est, dans des phases de crunch qui ont duré des mois. Certains employés auraient même « supplié pour une pause de quelques heures ».

Le management se serait même mis à faire payer des amendes pour cause de « travail insatisfaisant », alors qu’une des sources du documentaire parle d’un montant de 1 930 dollars pour un doublage jugé de mauvaise qualité.

Le tableau dressé est évidemment catastrophique, surtout que les frères Gotovtsev ont fait silence radio lors du lancement du jeu, pour réapparaitre le temps de fermer le studio via un appel sur Microsoft Teams à leurs employés.

L’affaire The Day Before raconte l’histoire d’un studio et de ses employés qui ont pâti de l’ambition grandissante de leurs dirigeants, mais aussi d’un jeu qui a réussi à berner tout le monde pendant de nombreuses années. De quoi se vacciner contre la hype démesurée qui accompagne l’annonce de certains jeux.