Nvidia a fait la promotion d’une arnaque pendant près d’un an

Le lancement en accès anticipé de The Day Before est le scandale vidéoludique de cette fin d'année. Quatre jours après sa sortie, le jeu considéré comme une arnaque a été retiré de Steam et son studio de développement annonce sa fermeture. Un jeu qui a fait l'objet d'une mise en avant par Nvidia pendant plusieurs mois.

Quand une arnaque touche des dizaines de milliers de joueurs comme ce fut le cas avec le lancement de The Day Before, il est important de se pencher sur les causes du problème. Présenté comme un MMO de survie révolutionnaire à mi-chemin entre The Last of Us, The Division ou encore DayZ, le jeu n’a visiblement respecté aucune de ses promesses. Le lancement en accès anticipé le 7 décembre à 40 euros a été très vite accompagné par des avis particulièrement négatifs des joueurs et de la presse. Aujourd’hui, le titre a été retiré de Steam, le studio Fntastic a annoncé sa fermeture et une campagne de remboursement à grande échelle a été mise en place. La presse est unanime : The Day Before était une grande arnaque.

Qui a fait la pub d’un tel projet ?

Pour comprendre comme un tel jeu a pu obtenir une telle audience et sortir du bois, il faut s’interroger sur sa campagne de promotion. Il y a bien sûr les promesses faites par le studio qui avaient de quoi attirer le chaland, mais le titre a aussi reçu de gros soutiens. Ainsi, le média IGN a fait la promotion pendant plus de deux ans du titre à coup de trailers de gameplay « exclusifs ». Mais le média américain n’est pas le seul impliqué. Nvidia n’a pas manqué une occasion depuis plus de 11 mois de faire la promotion de The Day Before, un jeu « RTX On » qui est « amélioré grâce au ray tracing et à Nvidia DLSS 3 ».

La bande-annonce diffusée par Nvidia sur YouTube a été vue plus de 380 000 fois, sans compter la promotion sur les autres réseaux sociaux par la marque de carte graphique. Nvidia possède une excellente image de marque grâce à des produits performants et de qualité. Alors lorsqu’elle associe sa marque au lancement d’un jeu, cela génère forcément de l’attrait.

Ce n’est pas la première fois qu’une marque est pointée du doigt pour la mise en avant d’un tel projet. En 2021, Sony a mis en avant le projet Abandoned, un « simulateur de survie cinématique » sur le PlayStation Blog. Un jeu qui s’est révélé ne rien être plus que quelques courtes bandes-annonces ne montrant pas grand-chose et probablement une tentative d’arnaque cherchant à réunir des investisseurs. La différence majeure étant toutefois que Abandoned n’a jamais été commercialisé ou proposé en précommande.

Entre publicité payée et partenariat

Dans le cas de PlayStation comme d’IGN, il s’agit tout simplement d’espaces publicitaires payés par les développeurs pour faire découvrir leurs jeux. En effet, ce n’est pas la rédaction d’IGN qui a décidé de mettre en avant The Day Before. C’est le studio Fntastic qui a pu payer sa mise en avant dans des événements type « conférence de l’E3 » diffusé par IGN. Cela fait partie du cycle classique de promotion d’un projet en développement, même s’il est clair qu’une plus grande rigueur aurait dû être employée pour éviter de faire la promotion de ce qui s’est révélé être une arnaque.

Le cas de Nvidia est un peu plus complexe. On parle ici plutôt d’un partenariat puisque le studio Fntastic avait annoncé le support des technologies de la marque comme Nvidia DLSS. C’était donnant donnant, mais Nvidia a donc utilisé un jeu qui s’est révélé être une arnaque pour à la fois faire la promotion de ses propres technologies, mais aussi vendre le jeu en question.

Heureusement, dans le cas présent, l’intégralité des joueurs va être correctement remboursée par Steam. Espérons que tous les acteurs concernés seront désormais davantage vigilants pour des projets en cours de production.