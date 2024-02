Elden Ring va devenir free-to-play sur mobile et on a très peur

Couronné jeu de l'année en 2022 au Game Awards, Elden Ring va devenir un jeu mobile free-to-play développé par Tencent et contiendra des micro-transactions.

Après la série des Dark Souls, Bloodborne ou encore Sekiro: Shadows Die Twice, le studio From Software a connu ses meilleures heures avec Elden Ring, son RPG en monde ouvert récompensé au titre de jeu de l’année en 2022.

Alors que le jeu devrait accueillir un DLC prochainement, il semblerait qu’ils vivent aussi sa vie sur mobile, dans une version développée par le studio.

Une version mobile et free-to-play d’Elden Ring ?

C’est le site Reuters qui dévoile cette information, citant plusieurs sources fiables internes à l’entreprise. Tencent a en effet acquis les droits du jeu peu après sa sortie en 2022, tout en s’accaparant une participation financière de 16% dans le studio From Software.

L’objectif serait ici de proposer une version free-to-play d’Elden Ring financée par les microtransactions, un modèle qui a réussi à la franchise Call of Duty et PUBG sur le marché chinois. Tencent a bien sûr en ligne de mire le succès de Genshin Impact de son concurrent miHoYo, qui réunit tous les mois plus de 60 millions de joueurs à travers le monde.

Selon l’article, « plusieurs dizaines de personnes » travaillent sur un prototype d’une version mobile du jeu depuis sa sortie, mais le développement ne semble pas progresser autant qu’ils le voudraient. Comment un univers aussi aride et exigeant pour le joueur s’adaptera au support mobile ? Elden Ring va-t-il garder son identité une fois que le jeu proposera des microtransactions ? Comment proposer une boucle de gameplay pertinente sur mobile sans trahir le jeu d’origine ?

Tencent face à la rude concurrence

S’il ne s’agit pas d’une licence aussi forte que celles que nous avons citées, Elden Ring propose un univers narratif vaste, co-créé par George R.R. Martin (Game of Thrones), qui pourrait se décliner en d’innombrables quêtes.

Mais le projet n’est pas sans risque : comme le rappelle The Verge, Tencent a récemment abandonné la version mobile de Apex Legends, un jeu pourtant très populaire sur PC et consoles, ainsi qu’une déclinaison de la franchise Nier très populaire en Asie.

Cité par Reuters, Pony Ma, confondateur de Tencent, dressait un tableau dur mais honnête sur la situation de l’entreprise :

Le jeu vidéo est notre activité phare… Mais au cours de l’année écoulée, nous avons été confrontés à des d’importants défis. Nous nous sommes retrouvés en perte de vitesse, car nos concurrents continuent de produire de nouveaux produits, ce qui nous donne l’impression de n’avoir rien accompli.

Il va donc falloir se trouver de nouvelles poules aux œufs d’or dans un marché toujours plus concurrentiel, surtout sur mobile.