Comment PUBG va se métamorphoser pour se mettre au niveau de Fortnite et Warzone

Le studio KRAFTON vient d'annoncer ses plans pour PUBG en 2024 et ils sont ambitieux : passage à l'Unreal Engine 5, décors destructibles et nouveaux modes de jeu, il s'agira d'une année majeure pour le jeu.

PUBG: BATTLEGROUNDS sûrement le jeu qui a popularisé le battle royale juste avant le raz de marée Fortnite. Depuis sept ans, celui qui a commencé comme un mod pour le jeu de survie DayZ est encore un jeu très populaire à travers le monde.

Si le jeu n’attire évidemment plus les 3 millions de joueurs en simultané comme en 2018, entre 500 et 600 000 joueurs s’écharpent encore sur ses larges cartes, sans compter la version mobile très populaire en Asie.

Mais voilà, PUBG: BATTLEGROUNDS est un jeu qui s’est très vite fait dépasser par Fortnite et désormais Call of Duty avec son mode Warzone. Pour ces 7 ans, il semblerait que les développeurs voient grand pour moderniser son socle technique ainsi que les possibilités offertes par le jeu.

Passage à l’Unreal Engine 5 et décors destructibles

PUBG tourne actuellement sur le moteur Unreal Engine 4, qui reste encore très utilisé par les développeurs, mais vieillissant à plus d’un égard. L’une des deux grosses annonces du studio KRAFTON concerne le passage à l’Unreal Engine 5, qui pourrait donner un coup de jeune au jeu, à la fois techniquement, mais aussi esthétiquement.

Comme ce fut le cas pour Fortnite en 2022, on peut ainsi espérer l’implémentation de Nanite pour complexifier la géométrie du jeu et de ses nombreux bâtiments. Comme ce fut le cas pour Fortnite lors de sa mise à jour UE5, on peut s’attendre à un niveau de détails bien supérieur pour les nombreux environnements urbains et naturels du jeu.

Et verrons-nous du ray tracing dans PUBG ? Il faudra attendre de voir si le studio exploitera la technologie Lumen pour renforcer davantage l’immersion dans les immenses cartes du jeu. Le défi sera alors celui d’optimiser les performances d’un titre déjà très gourmand. Mais l’autre nouveauté qui va complètement bouleverser la manière de jouer à PUBG: BATTLEGROUNDS sera à coup sûr la destruction de l’environnement et des décors.

Les développeurs ont ainsi évoqué la manière dont les décors pourront être destructibles et offrir de nouvelles situations de jeu :

Grâce à la possibilité de détruire stratégiquement des sections de bâtiments, les joueurs peuvent littéralement se tailler des itinéraires d’attaque dans la pierre ou construire des barrières défensives. Avec cette fonctionnalité, nous espérons transcender la simple destruction des décors, en conférant au gameplay une approche enrichie qui fait la part belle à la stratégie et à la tactique.

Si on ne s’attend pas à un niveau de destruction comme Battlefield ou le récent The Finals, une telle nouveauté ouvre ainsi le champ des possibilités stratégiques pour les joueurs, qui pourront improviser davantage dans les situations les plus tendues.

D’autres nouveautés prévues

La roadmap de KRAFTON prévoit aussi des optimisations concernant le matchmaking, l’un des sujets brûlants qui anime aussi la communauté Call of Duty. Ici, le studio le souhaite encore plus équilibré et « se base avant tout sur les compétences des joueurs ». Le système anti-triche va aussi recevoir de précieuses mises à jour alors que plus de 3 millions de comptes ont été bannis définitivement en 2023, soit 33% de plus qu’en 2022.

Niveau gameplay, PUBG va proposer cette année de nouveaux modes de jeux, dont un en équipe contre équipe qui pourrait offrir une plus grande variété au-delà du battle royale. On apprend aussi que le studio cherche à implémenter des tyroliennes portatives pour un mode de déplacement fortement inspiré d’Apex Legends.

Vous pouvez retrouver en détails les nouveautés attendues pour PUBG cette année sur le site officiel du jeu.