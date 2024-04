Pour les créateurs de The Witcher, les microtransactions n’ont pas leur place dans les jeux solo

La sortie du RPG Dragon's Dogma 2 a remis sur la table la question épineuse des microtransactions dans les jeux solo. CD Projekt s'est exprimé sur le sujet alors que le studio travaille en ce moment sur les suites de The Witcher et Cyberpunk 2077.

Les microtransactions font le bonheur des éditeurs depuis presque 20 ans. Si ce modèle financier est maintenant associé aux jeux multijoueurs, et notamment les jeux et services supportés sur le long terme, il a aussi été utilisé pour certains jeux solo au fil des années comme Oblivion ou plus récemment Shadow of Mordor et Metal Gear Solid V.

Dragon’s Dogma 2 est le dernier jeu solo en date à proposer des microtransactions s’apparentant à du pay-to-win (payer pour gagner), offrant aux joueurs diverses améliorations pour faciliter leur aventure. Est-ce une pratique qui pourrait se généraliser à l’avenir pour ce type de jeu ?

Pour CD Projekt, c’est un non

Interrogé par le sujet lors d’une conférence en Pologne (via VideoGamesChronicle), Piotr Nielubowicz, le responsable financier du studio CD Projekt (The Witcher, Cyberpunk 2077) a évoqué le sujet sans détour :

Nous ne voyons pas de place pour les microtransactions dans le cas des jeux à un seul joueur. Mais nous n’excluons pas d’utiliser cette solution à l’avenir pour les projets multijoueurs.

Une réponse pas si étonnante quand on sait que CD Projekt a toujours adopté des positions pro-joueurs, notamment pour la distribution des jeux, en proposant des titres sans DRM dans sa plateforme GOG, mais aussi en proposant des mises à jour d’envergure totalement gratuites.

Quand bien même ne seraient-elles que cosmétiques, pour gagner de nouveaux skins ou éléments décoratifs pour son personnage ou son équipement, les microtransactions dans les jeux solo semblent une aberration au vu du tarif d’achat d’origine pouvant avoisiner les 70 euros selon les supports.

De plus, comme le précise le site Techspot, faciliter la vie des joueurs en leur proposant du meilleur matériel à l’achat indique des faiblesses certaines de game design lorgnant vers des boucles de jeu répétitives pour atteindre ses objectifs.

Pour CD Projekt, ce modèle financier sera cependant adapté à son Project Sirius annoncé en 2022, qui devrait mêler à la fois des composantes de jeu solo et multijoueur dans l’univers de The Witcher.