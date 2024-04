L’éditeur de l’un des jeux les plus populaires de tous les temps licencie à son tour

Les centaines de millions de ventes de GTA V n'empêcheront pas Take Two Interactives de licencier 5 % de ses employés. L'éditeur est le dernier en date à annoncer une vague de licenciements.

Les licenciements continuent de toucher durement l’industrie du jeu vidéo. Dans tous les cas, on retrouve le même schéma avec une réduction de 5 % du nombre d’employés dans le groupe. Dans le cas de Take-Two Interactive, le dernier en date à faire cette annonce, cela se traduit par le licenciement de 600 employés environ.

Depuis plusieurs mois, les annonces de vague de licenciements s’enchainent dans le jeu vidéo : Microsoft, Epic Games, Riot Games, Electronic Arts, sans compter les nombreux licenciements au sein du groupe européen Embracer ainsi que la fermeture de nombreux studios.

Des jeux annulés

Pourtant, en février, il y a deux mois seulement, le patron de Take-Two Strauss Zelnick était fier d’annoncer que son entreprise résistait à la tendance et ne prévoyait pas de vague de licenciement. Cette manœuvre est associée à une stratégie de réduction des coûts pour l’éditeur avec la fermeture de plusieurs projets en cours de développement. Au total, la firme espère économiser 200 millions de dollars, sans révéler la nature des projets en question.

Évidemment, GTA 6 n’est pas concerné par cette annulation. L’éditeur espère bien en faire une nouvelle poule aux œufs d’or après le succès de GTA V et ses plus de 195 millions d’exemplaires écoulés, sans compter les importants revenus liés à GTA Online depuis 2013. Le lancement de GTA 6 est officiellement prévu pour 2025, mais on s’attend à un décalage et un lancement au mieux en 2026.

Rappelons que Take-Two a très récemment racheté le studio Gearbox, créateur de Borderlands, au groupe européen Embracer pour 460 millions de dollars. Le studio avait été racheté par Embracer en 2021.